農曆新年｜公立醫院急症室求診者按年減約15%　料未來數日需求增

醫院管理局急症室今年起引入分級制，緊急、次緊急和非緊急收費由180元增至400元。醫管局急症科統籌委員會主席蕭粵中今日（20日）指，在農曆新年首三天急症室求診人數較去年同期減少11%至15%，認為代表分級制有一定成效。他預期未來數天假期結束，市民陸續返港，急症室求診人數將回升。



廣華醫院急症室。（資料圖片/左朗星攝）

蕭粵中在港台節目《千禧年代》指，初步數據顯示年初一至年初三急症室求診人數減少約11%至15%。自1月1日實施分級收費後至2月10日期間，急症室能達到30分鐘服務承諾的比率亦由80.1%增至86.9%，緊急、次緊急和非緊急病人的輪候時間由24分鐘減至20分鐘。

他相信收費改革達到一定效果，又強調政策目標是要集中資源。現時醫管局在全港18區均有家庭醫學診所，他認為有足夠宣傳讓市民知道有急症室以外選擇，而市民的選擇亦有所改變。

瑪嘉烈醫院急症室。（資料圖片/林振華攝）

至於退款機制，蕭粵中指1月份共有1,871份退款申請，以次緊急及非緊急病人為主。他認為病人申請退款，是因為在急症室分流後知道自己非緊急，「會安心啲」，繼而因應個人需要而不在緊症室求診。

至於農曆新年情況，蕭粵中指因為今年假期較特別，「假期會拉長」，預計將來數日市民陸續回港，到急症室求診人數會有回升。