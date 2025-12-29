公立醫院收費改革｜急症室加價至400元　一文看清元旦日起新收費

醫院管理局由本周四（1月1日）起，公立醫院實施新收費，多個項目收費將會有改動。其中，急症室費用將由現時的180元，增加至400元，非緊急放射診斷及病理檢驗服務，將由免費改為收費50元至500元不等，例如磁力共振將收取500元。除加價項目外，有4項服務會由收費變免費，包括危殆及危急病人入急症室由180元變「免費」、急診病床入院費、日間程序及治理的入院費取消，以及精神科日間醫院收費由現時60元變免費。



收費改革不會影響綜援受助人、75歲或以上長者生活津貼受助人及長者院舍照顧服務券計劃級別0院舍券持有人。相關人士的全額費用減免，會在收費改革實施後自動延續。公立醫院服務新收費一文看清。



本周四（1月1日）起，公立醫院會採取新收費，多個項目收費將會有改動。圖為醫院管理局主要公營醫療收費列表。（政府新聞處文件截圖）

公立醫院將在2026年1月1日實施新收費，急症室將推二級收費制，只有危殆及危急病人可免費看症，其餘緊急、次緊急及非緊急病人則需付400元。（夏家朗攝）

非危殆危急病人用急症室收400元 急診病床住院費取消

公立醫院將會在元旦日起實施新收費。急症病床住院費將取消現時75元的收費。養/復原、護養、精神科病床每日住院費為200元。日間程序及治理的入院費亦取消、病床每天則收250元。

日間醫院（老人科、福康）費用為100元；社康護理服務（普通科）、社區專職醫療服務費用為100元；而社區護理服務（精神科），以及精神科日間醫院費用則為免費。

另外，急症室除第一類危殆及第二類危急病人外，列作第三至五類病人一律收費為400元，比現在一律收180元多逾一倍。

專科門診收費250元 X光檢查免費 乳腺造影收250元

專科門診方面，首次及覆診收費250元，藥物每項收20元，最多4星期份量。

病理檢驗服務方面分三級，基礎項目免費，包括檢驗血紅素、腎功能、肝功能等；進階項目例如免疫系統抗體、特殊基因檢查等，收費50元；高端項目例如基因排序、全基因組檢查，每次建議收費200元。

非緊急放射造影服務亦分三級收費，基礎項目免費，包括X光檢查；進階項目例如超聲波、乳腺造影等收費250元；高端項目包括電腦掃描、磁力共振等收費500元。

家庭醫學門診服務，包括普通科門診和家庭醫學專科門診等，診金收費150元，藥物每項收費5元、最多4星期。

醫管局今日（12月29日）表示，總辦事處及各聯網早前已為醫護人員舉行培訓及演練，模擬不同的突發情況，確保醫護人員熟習新收費安排及有效作出應變。醫管局重大事故控制中心亦會啓動，密切留意各公立醫院於收費改革推行初期的運作情況，如有需要可以即時作出協調及應對。

另外，醫管局指，各公立醫院已加派人手，包括服務大使、專隊職員及義工等，派駐在門診、繳費處、藥房等地方，專責解答病人查詢、協助處理繳費、預約及申請醫療費用減免等安排。