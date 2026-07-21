偷水｜水費戶口結束後仍供水　水務署每年少收9千萬　申訴署調查

申訴專員陳積志今日（21日）宣布，就水務署於水費帳戶結束後無人承接帳戶的監察與跟進，展開主動調查行動。申訴專員公署早前調查發現，有帳戶在長達數年無人承接的情況下持續錄得用水，但水務署卻未適時截水或執法，認為水務署缺乏監察機制，因而未能及早發現及跟進懷疑非法取水行為。連同偷水，香港每年未經授權用水量超過2,000萬立方米，涉及少收的水費超過9,000萬元。



申訴專員陳積志今日（21日）宣布，就水務署於水費帳戶結束後無人承接帳戶的監察與跟進，展開主動調查行動。（政府新聞處圖片）

申訴專員公署。（資料圖片／廖雁雄攝）

當水務署收到原有註冊用戶通知而結束水費帳戶後，會發信到有關處所，邀請新用戶承接帳戶。若指定限期內沒有新用戶提出申請，水務署便會安排截斷供水。在無人承接水費帳戶而水務署尚未截水期間，假如有人取用處所的供水，便有可能構成《水務設施條例》所指的非法取水行為，可被檢控。

申訴署批水務署鮮有調查及檢控非法取水

申訴專員公署早前調查申訴個案時，發現水務署缺乏機制監察水費帳戶結束後無人承接帳戶的用水情況，因而未能及早發現及跟進懷疑非法取水行為。雖然早前水務署已增設監察機制，公署認為跟進上仍有其他不足，包括延誤、截水行動欠積極、鮮有從非法取水角度進行調查及檢控等。其中，有帳戶在長達數年無人承接的情況下持續錄得用水，水務署卻未適時截水或執法，反映現行機制未能有效識別及處理異常情況，成效並不理想。

安裝申訴專員公署早前調查發現，有帳戶在長達數年無人承接的情況下持續錄得用水，但水務署卻未適時截水或執法。（資料圖片/發展局局長網誌）

水務署：每年被「偷」8千個泳池水量 庫房少收9千萬元

申訴專員陳積志表示，主動調查行動將詳細審研水務署的相關程序及指引是否合適及足夠，並透過個案分析檢視有關程序的實際執行情況，以及監察機制的成效等，並在有需要時提出適切的改善建議。

根據水務署的估算，香港每年未經授權用水量超過2,000萬立方米，相當於超過8,000個標準泳池的水容量，少收水費超過9,000萬元。未經授權用水除了指一般非法取水行為（俗稱偷水），亦包括在無人承接供水帳戶期間的用水。