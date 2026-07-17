廚師售出戶口被用來騙宏福苑捐款　稱不知上游罪行　准減刑至7月

大埔宏福苑發生大火後，一名廚師涉借出其支付寶帳戶，供冒充宏福苑災民的騙待收取網上募捐，並獲約2.5萬元，廚師早前承認洗黑錢罪，被囚11個月及罰款4500元，另須向數名事主賠償約2.5萬元。他不服刑罰上訴（HCMA144/2026），案件今（17日）在高院聆訊。廚師加陳他不知上游罪行，也沒處理過相關黑錢。暫委法官張潔宜指原審刑期過重，裁上訴得直，減刑至7個月，稍後頒布理由。



上訴人湛樹成，32歲，被控1項洗黑錢罪。控罪指他於2025年10月25日與11月30日之間，利用其Alipay Financial Services （HK） Limited帳戶，處理64,886.45港元的黑錢。

上訴人湛樹成在高等法院上訴獲減刑。(黃浩謙攝)

善心人見訊息捐款後發現被騙

案情指，數名人士在社交媒體Threads上，看到有人自稱是大埔宏福苑大火的災民，招募捐款，數名捐款人遂跟從帖文上的「轉數快（FPS）」資料轉帳約2.5萬元，惟事後發現疑是騙案報警。

警方追查發現款項存入上訴人戶口

警方調查後發現，相關帖文提及的「轉數快（FPS）」連結，實為上訴人的支付寶帳號。警方並發現，該戶口在2025年10月25日與11月30日間，共有46次轉賬及48次提款記錄，涉款6萬多元，餘額為$6.83。

上訴人認曾出售戶口

上訴人被捕後，在警誡下承認他是該戶口的登記人，他後來以3800元把該戶口出售，相信該戶口或曾被用作非法收取金錢。