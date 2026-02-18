周伯展｜安身立命，傳承創新——香港中醫醫院開啟中醫藥發展新里程

來稿作者：周伯展醫生



筆者日前去了參觀位於將軍澳的香港中醫醫院。這是香港首間中醫醫院，以公私營合作模式運作，由香港浸會大學作為承辦機構，浸大中醫醫院有限公司作為營運機構，去年12月起分階段投入服務。



中醫藥是中華文化其中一個「寶庫」，在新中國成立初期，毛澤東主席就有針對中醫藥作出著名的批示：「中國醫藥學是一個偉大的寶庫，應當努力發掘，加以提高。」自此，中醫藥在中國內地逐漸扭轉過去被歧視、被排斥的狀況，重新開始受重視並加強研究。彼時，香港正處於二次大戰後的經濟復甦期，社會上幾乎是西醫「獨大」，中醫藥未納入公共醫療體系。事實上，當時英國殖民統治下的香港，中醫藥只被港英政府視為一種中國人的習俗，中醫師的執業及中藥、中成藥的使用，一直不受管制，遑論具有合法地位，根本得不到重視和健康發展。

中醫藥真正在香港「安身立命」，反而要去到回歸祖國後。1999年7月，立法會通過《中醫藥條例》，確立中醫藥的法定地位，為促進中醫藥在香港的發展奠定基礎。考慮到香港中醫藥發展的歷史狀況，《條例》在中醫註冊、中藥商領牌及中成藥等方面，在顧及執業者的水平，又不影響他們生計的原則下，作出不少過渡性的安排。「表列中醫」就是其中之一。香港本身有為數不少的現職中醫，為了讓他們能夠暫時可以繼續執業，《中醫藥條例》提供了過渡性安排，讓這些中醫師以「表列中醫」的身份繼續行醫，同時準備考試以取得註冊資格。

時至今日，中醫藥在香港穩步發展，香港大學、香港中文大學、香港浸會大學均已開設受認可課程，學生修畢課程後即可參加香港中醫執業資格試，正式成為註冊中醫生。政府統計處最新數字顯示，香港現時有超過1萬名中醫師，當中8,575人為註冊中醫師，2,079人為表列中醫，另有37人為有限制註冊中醫。甚至連立法會都有了中醫師，來自選委會界別的陳永光教授，就是成就卓越的中醫藥專家，他一直心繫杏林，矢志推動中醫藥發展。

2015年中國著名女藥學家屠呦呦獲得諾貝爾醫學獎，以及2019年新冠疫情，則是近年中醫藥被世界所認可的兩大契機。前者，屠呦呦從中醫藥古典文獻晉朝葛洪的《肘後應急方》中獲取靈感，先驅性地發現了青蒿素，開創瘧疾治療新方法，全球數億人因這種「中國神藥」而受益。這是中國醫學界迄今為止獲得的最高獎項，也是中醫藥成果獲得的最高獎項。現時以青蒿素為基礎的複方藥物已經成為瘧疾的標準治療藥物，世界衛生組織亦將青蒿素和相關藥劑列入其基本藥品目錄。後者，2019年底起爆發的新冠疫情，短短數月間禍延全球，而中醫藥就在協助人類對抗疫情上，發揮不可或缺的關鍵作用。以香港為例，中醫藥深度參與疫情的預防、治療以至復康的全過程。不少中成藥成為市民居家必備的抗疫靈藥，有各位讀者耳熟能詳的連花清瘟膠囊。許多不幸染疫的市民，也會仰賴中醫治療來緩和後遺症。一場世紀疫症，竟然意外令博大精深的傳統中醫藥智慧大放異彩。

香港中醫醫院將會是另一個契機，帶領中醫藥進一步走向世界。香港中醫醫院主要提供門診及日間住院服務，並全面開展涵蓋中醫內科、外科、婦科、兒科、骨傷科及針灸科在內的六大分科服務，同時開展老年退化性疾病和中風後復康等12個專病項目。同時，它已與香港浸會大學、香港中文大學以及香港大學等三所大學簽署合作協議，正式成為「三大」的中醫藥教學醫院。醫院本身的營運模式也非常特別，採用公私營協作模式，由香港浸會大學負責管理、營運及維護，並受政府監管。其中在門診服務方面，政府資助的服務涵蓋全科門診、分科門診及綜合專職醫療門診。市場導向的門診服務則設有私家門診及綜合專職醫療門診。

筆者日前去了香港中醫醫院參觀，有幸獲得院長卞兆祥教授親自擔任導賞員。樓高9層、佔地42,900平方米，的香港中醫醫院由政府全資興建及提供設施，造價86.2億港元，只見周圍翠綠環抱，景觀開揚廣闊。建築物本身的設計以中醫藥文化為設計理念，在入口廣場有一個日晷，正午日照的影子會影在二十四節氣在地上的刻紋，是醫院的標誌設計之一。醫院中庭更是極具特色，打造出一個「天圓地方」的空間，對應「天人相應」的概念，地下的圖案是長江和黃河。藥房是醫院內部其中一個充分展現傳統中醫藥現代化、國際化的地方。藥房設有中藥部和西藥部，統籌所有與中藥、西藥和其他藥劑製品相關事宜，同時採用一系列的智能科技。例如在中藥房，從抓藥、稱量以至煎藥，整個處理中藥的過程皆自動化智能操作。透過引入自主移動機器人，射頻識別，智能標籤及智能藥物櫃，藥物和醫藥產品將能快速有效地為病人備妥。

香港中醫醫院是香港中醫藥發展的旗艦機構，它的定位是屬於第二及第三層服務，除了預防和康復外，主要處理較複雜或久治不癒的個案，並會引入跨專業團隊合作，包括中醫師、物理治療師、護士及職業治療師等，為病人設計一站式治療方案。日間住院服務是香港中醫醫院的一項重點突破，主要針對病情複雜、需要多種密集式治療的病人，例如全身性嚴重濕疹患者。未來更會有24小時住院服務，主要提供予病情嚴重、自理能力低或需要緊密監察身體狀況的病人「過夜」，例如中風後需要高度護理的復康病人。醫院亦設有艾灸室、中藥薰蒸機、中藥浸泡機為病人服務。

在卞教授的詳細解說下，筆者此行獲益甚多，加深對香港中醫醫院的認識之餘，對於中醫藥在香港的未來發展的更有概念。正如卞教授所指，筆者深信香港中醫醫院將是香港中醫藥邁向新里程的象徵，亦是最佳時機，讓病人、醫學界與社會看見中西醫協作的治療效果，推動未來醫學教育與制度的革新。這就符合《中共二十大報告》中所說「促進中醫藥傳承創新發展」的精神。中醫現時只負擔香港整個醫療工作量約一成，期望中醫醫院的成立能分擔多些醫療的工作量。

作者周伯展醫生是香港專業及資深行政人員協會副會長。



