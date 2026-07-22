蓮香樓機場店價目與尖沙咀店相同　特點及頂點比上環店高一成

【蓮香樓／機場／酒樓】百年老字號茶樓「蓮香樓」進駐香港國際機場一號客運大樓，今日（22日）起試業，翻閱蓮香樓點心餐牌的價錢，可發現與尖沙咀店全日不同時段的定價相同，例如大點的蟹籽燒賣王收35元；至於上環店僅得特點及頂點定價不同，機場店索價42元及48元，即貴10.5%及14.3%，相關點心包括各式腸粉、蓮香蝦餃皇及懷舊小籠包等。



蓮香樓機場店並推出獨家售68元的「金點」，還有其他獨家飲品及食物。另外該店首日已推出兩項優惠，分別是早茶長者優惠，同枱茶位只收2元兼免收加一；以及機場員工24小時全單68折優惠。一文看清優惠詳情、點心款式及價格。



2026年7月22日，蓮香樓機場店首日試業，早上約10時座無虛席，店員推車仔賣點心。（梁鵬威攝）

2026年7月22日，蓮香樓機場店首日試業，店舖佔地1.3萬平方呎。（梁鵬威攝）

蓮香樓機場店點心卡範例圖。（何姿瑩攝）

蓮香樓機場店晚市及宵夜時段各式點心一律48元

蓮香樓今日起進駐香港國際機場一號客運大樓，每日24小時營業，為全港第三間分店，佔地1.3萬平方呎，同時與另外兩間分店一樣保留舊式酒樓的傳統，顧客可手持點心卡，到點心窗口自行選購點心，再交由店員蓋章。

一般而言，機場內不論便利店或餐廳，普遍定價都高於市區分店，甚至以倍計算。不過，翻閱蓮香樓點心餐牌的價錢，可發現與另外兩店差別不大，其中小點25元、中點30元、大點35元、特點42元、頂點48元；至於晚市及宵夜時段則另設收費，各式點心一律48元。

2026年7月22日，蓮香樓機場店首日試業，與另外兩間分店一樣保留舊式酒樓的傳統，顧客可手持點心卡，到點心窗口自行選購點心，再交由店員親手蓋章。（梁鵬威攝）

蓮香樓機場店定價與尖沙咀店大致相同。（梁鵬威攝）

蓮香樓機場店特點及頂點比上環店分別高10.5%及14.3%

若蓮香樓機場店與同為24小時營業的尖沙咀店比較，兩店日間至凌晨時段的點心定價均為相同；至於凌晨時段關店的上環店，兩店點心價錢大致相同，只有特點及頂點較為便宜，分別售38元及42元，而機場店則索價42元及48元，即貴10.5%及14.3%。

機場店增設$68金點 有7款本店限定茶飲

蓮香樓機場店更額外增設68元的金點，包括高湯鮑魚燒賣仔、姬松茸石榴包、鮑魚鳳眼餃、蓮香魚如意餃；另有7款機場店獨家茶飲，包括蜂蜜壽眉、桂花青提龍井、雲頂普洱等，售48至或58元。

蓮香樓機場店提供該店獨家茶飲。（蓮香樓圖片）

蓮香樓機場店推出多項優惠，包括早茶長者優惠。（蓮香樓圖片）

推早茶長者優惠 同枱茶位只收2元兼免收加一

除了特色食品外，蓮香樓機場店並推出多項優惠，包括早茶長者優惠，時段為上午6時正至9時45分，長者只要在結帳時，出示長者咭或樂悠咭，同枱茶位只收2元兼免收加一服務費，惟不能與其他優惠同時使用，並須於早上9時45分前完成結帳及離座。

推機場員工優惠 24小時全單享68折

而機場員工包括空中服務員、店員及地勤人員等，只要出示相關員工證，便享有24小時全單68折優惠。蓮香樓設計及市場推廣部總監王智賢表示，今日佔約七成顧客為機場員工，又指香港目前經濟不景，因此希望盡量為港人服務，推出多項優惠。

蓮香樓機場店點心款式及價錢一覽。（蓮香樓圖片）

蓮香樓機場店點心款式及價錢一覽

小點25元︰手拉布腸粉、陳皮紅豆沙、潮州煎粉、鮮蝦炸雲吞、香滑懷舊芝麻卷；

中點30元︰豉汁蒸鳳爪、安蝦咸水角、杞子桂花糕、順德鯪魚球、蜜汁叉燒包、薑汁雞包仔、各式粥品；

大點35元︰鮮蝦菜苗餃、豉汁煎排骨、雪山焗叉燒餐包、蘿蔔絲酥卷、芝麻煎堆仔、鵪鶉蛋燒賣、南乳豬手、雀巢芋角、蟹籽燒賣王、特色香酥蛋散、各式香煎糕點、流沙奶皇包、黃金焗叉燒酥、健康五豆糕、鮮蝦炸春卷、各式蒸糕點、懷舊馬拉糕、懷舊蓮蓉包、陳皮乾蒸牛肉燒賣、陳皮牛肉球、薑蔥牛柏葉、鮮豬潤燒賣、古法豬肚燒賣、時令糯米包、臘味蒸蘿蔔糕、各式盅頭蒸飯；

蓮香樓設計及市場推廣部總監王智賢表示，希望盡量為港人服務，推出多項優惠。（梁鵬威攝）

基於機場安全規例，蓮香樓機場店無法像其他門店使用傳統手推車，只能改用電子手推車運送炸物。（梁鵬威攝）

特點42元︰香煎韮菜餃、農場鮮蛋撻、雞球蒸大包、咖哩蒸土魷、蠔皇鮮竹卷、各式腸粉、北菇棉花雞、四寶蒸雞扎、富貴金錢肚、西米蓮蓉焗布甸、懷舊素魚翅餃；

頂點48元︰蓮香蝦餃皇、柚皮燒賣、懷舊小籠包、蟹粉小籠包、黑椒牛仔骨、鴨掌蒸柚皮、豬腳薑醋、懷舊糯米雞、椰皇燕窩燉鮮奶、百花蒸釀魚肚；

金點68元︰高湯鮑魚燒賣仔、姬松茸石榴包、鮑魚鳳眼餃、蓮香魚如意餃