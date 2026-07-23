免稅商DFS尖沙咀店7.31結業　美妝品半價即清空　直擊顧客搶購

【結業潮／零售業／DFS／尖沙咀／內地旅客】本港結業潮持續，網傳國際知名的奢侈品零售免稅商DFS（Duty Free Shoppers）尖沙咀旗艦店推出結業清貨優惠，《香港01》記者今晚（23日）到店觀察，發現美妝區所有專櫃及貨架鏡幾乎被清空，不少顧客下班後趕往店內掃貨「趕尾班車」，有店員透露將於下周五（31日）結業，若全部貨品售罄或提早關店。



翻查資料，DFS近年不斷縮減全球規模，例如去年退出澳紐等地市場，香港尖東店則在去年8月底結業，當時集團解釋是全球門店網絡戰略的評估結果，隨後其香港網站更在今年3月19日起停止服務。尖沙咀店結業後，DFS全港只餘下銅鑼灣希慎廣場的美妝概念店。



奢侈品零售免稅商DFS料尖沙咀店即將結業，近日推出折扣優惠，大批市民到場掃貨。（林子慰攝）

奢侈品零售免稅商DFS料尖沙咀店即將結業，近日推出折扣優惠，美妝區貨品幾乎被清空。（林子慰攝）

奢侈品零售免稅商DFS料尖沙咀店即將結業，部份貨品更低至三折。（林子慰攝）

奢侈品零售免稅商DFS料尖沙咀店即將結業，太陽眼鏡區由今日7月23日起特價發售，現場所見仍有大批顧客排隊進入該區。（林子慰攝）

近日網傳DFS尖沙咀店推結業清貨優惠 吸引大批市民掃貨

國際知名的奢侈品零售免稅商DFS香港旗艦店，座落於尖沙咀廣東道力寶太陽廣場。近日有網上傳言指，該店因準備結業，將推出大規模的清倉優惠活動，甚至低至三至四折，至今日（23日）社交平台所見，有大批市民早上排隊進店掃貨。

奢侈品零售免稅商DFS料尖沙咀店即將結業，店內貼上多張「感謝支持！本品牌的產品已售罄」告示。（林子慰攝）

奢侈品零售免稅商DFS料尖沙咀店即將結業，不少顧客下班後趕往店內掃貨「趕尾班車」。（林子慰攝）

貨品低至三至四折 美妝區所有專櫃及貨架幾乎被清空

記者今晚到店觀察，發現確實不少貨品低至三至四折，惟美妝區所有專櫃及貨架因有五折，幾乎被清空，貼上多張「感謝支持！本品牌的產品已售罄」告示。不過，仍有不少顧客下班後趕往店內掃貨「趕尾班車」，其中太陽眼鏡區需排隊進入，截至晚上7時半已截龍。

奢侈品零售免稅商DFS料尖沙咀店即將結業，部份貨品則低至四折。（林子慰攝）

奢侈品零售免稅商DFS料尖沙咀店即將結業，美妝區所有專櫃及貨架幾乎被清空。（林子慰攝）

店員︰下周五7.31結業 若貨品售罄不排除提早關店

記者以顧客身份向店員查詢，獲回應指DFS尖沙咀店將於下周五（7月31日）結業，而美妝區由昨日起推出特價，太陽眼鏡區則由今日起特價發售，稱若全店的貨品售罄，不排除會提早結業。

奢侈品零售免稅商DFS在2025年8月31日結束尖東華懋廣場門店。（DFS官網圖片）

奢侈品零售免稅商DFS香港網站已在2026年3月19日起停止服務。（網站截圖）

DFS尖東店去年8月底結業 集團︰全球門店網絡戰略評估結果

翻查資料，DFS早於2007年開業的尖東華懋廣場門店，已在去年8月31日結束營業。根據DFS當時寄給旅行社的內部信件，集團表示基於全球門店網絡戰略評估結果，因此決定關閉尖東店，並歡迎旅行社到廣東道旗艦店繼續支持。

其後DFS在今年初將港澳業務出售予中免集團，隨後香港官網在3月19日起停止服務，而尖沙咀店結業後，DFS在全港只餘下銅鑼灣希慎廣場的美妝概念店。

奢侈品零售免稅商DFS在香港將餘下銅鑼灣美妝概念店。（DFS官網圖片）

圖為DFS尖沙咀廣東道旗艦店。（DFS官網圖片）

DFS近年不斷縮減規模 去年退出澳紐等地市場

此外，DFS在全球開有數十間門店，匯聚多個奢侈品牌，包括時裝、珠寶、腕錶、配飾、美妝等。不過近年似乎在不斷縮減規模，例如退出塞班島、威尼斯及澳紐的業務，而澳門新馬路M8商場分店也在去年7月結業。