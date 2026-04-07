復活節｜西九龍高鐵站回港人潮湧現 北上港人嘆連日雨 歎物價平
撰文：任葆穎
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復活節及清明長假期最後一日，北上與外遊港人陸續返港。今午（7日）西九龍高鐵站人頭湧湧，有港人稱到鄉下河源旅遊，卻遇當地持續下雨，只能留在家，「帶住小朋友去邊都唔方便」。另有港人到福建拜山，享受那便宜物價，「香港一碗麵五、六十蚊，內地一碗麵十幾廿蚊 ，平好多。」
逗留福建五日讚歎當地基建發展得快
姜先生趁清明節到福建拜山兼與朋友敘舊，逗留了5日的他認為香港與內地物價差異大，「香港一碗麵五、六十蚊 ，大陸一碗麵十幾廿蚊 ，平好多」。他又透露每年都會去福建，因交通方便，又讚歎當地變化大，基建發展得快。
選內地棄遊海外 價錢非主因 返港港人：坐高鐵仲方便過搭飛機
賴小姐一家人到鄉下河源旅遊兩、三日，可惜天公不造美，持續下雨，只能留在家，「帶住小朋友去邊都唔方便」。她透露，每年到訪內地一至兩次，今次旅程花費2000元以內，又指香港物價貴超過三成。她又指，飛機燃油附加費上調並非其選擇到內地、而不到海外旅遊的原因，因「坐高鐵仲方便過搭飛機」。
陳小姐表示，其丈夫先到肇慶掃墓，然後一家6口再到汕尾遊玩，逗留約一周。她說趁着今次假期回鄉探親，因外婆年屆90多歲。她認為內地與香港消費相若，今趟旅程一個家庭花費500元以內，因未有前往其他景點，「湊住小朋友都去唔到邊度」。
北京大學生抖音看到維多利亞夜景很美 來港「想吃啥就吃啥」
除了港人回港，也有內地旅客抵港旅遊。來自北京的大學生汪小姐及趙小姐，早前在澳門和深圳旅遊後，再乘坐高鐵抵港。
首次訪港的趙小姐說，在抖音看到維多利亞夜景很美，並打算到訪；汪小姐則是第二次訪港，她覺得香港景點很漂亮，於是再來。二人趁着學校春假，會在港逗留三、四天，將到旺角、尖沙咀等地，又沒預算開支，稱「想吃啥就吃啥」。
汪認為，北京和香港物價相若，只是香港地鐵交通費較貴。她們又稱，因較早前已買機票，未受油價上漲影響，又聽聞現時機票比原本的貴100元。
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