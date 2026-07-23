香港中樂團踏入第50樂季　推出「中樂清唱劇——帝女花」

香港中樂團將於9月踏入第50樂季，新樂季將以「奕」為題，象徵盛大與光明。樂團亦會舉辦一系列音樂會，包括趁《帝女花》首演70周年，於香港藝術節推出「中樂清唱劇——帝女花」，以及對香港流行音樂史的回顧——「歲月流金」。



香港中樂團今日舉辦傳媒午宴，介紹第50樂季的節目。（洪戩昊攝）

香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌。（香港中樂團提供）

粵劇巨擘唐滌生誕辰110周年及其名作《帝女花》首演70周年

新樂季將以「奕」為題，象徵盛大與光明。樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌指，「奕」字筆觸於縱橫交錯之間，並無任何封閉結構，展現出360度的開放與全方位延展，與樂團植根傳統、銳意創新的藝術追求不謀而合。

適逢50周年，樂團亦會舉辦一系列音樂會，包括趁粵劇巨擘唐滌生誕辰110周年及其名作《帝女花》首演70周年，於香港藝術節推出「中樂清唱劇——帝女花」。清唱劇將由著名作曲家陳慶恩譜曲、古曲文學與文獻學學者陳煒舜撰寫文本，並由女高音鍾嘉欣和莫子慧、女中音張吟晶、男高音譚天樂和柯大偉、男低中音黃日珩擔綱演出，翁演陞旁白。

另外，亦有對香港流行音樂史的回顧——「歲月流金」。演出除了有由香港歷史博物館提供的舊香港照片及影像，帶領聽眾感受到香港不同階段的流行風貌外，更特別邀得殿堂級歌手葉麗儀獻唱。

樂季節目詳情現已全面公布，可在香港中樂團網站查閱。成為香港中樂團「中樂摯友會」會員，更可優先訂票，最高可享六折優惠。