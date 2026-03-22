香港中樂團辦笙簧馬拉松　逾千人合奏《千簧和鳴》刷新世界紀錄

由香港中樂團主辦的「國際笙簧節2026」，首個大型活動「笙生不息 — 千簧和鳴」笙簧馬拉松暨黃昏戶外音樂會今（22日）於啟德體育園舉行，1,230名來自海內外的笙簧樂手，首次共同演出由樂團委約香港作曲家伍卓賢創作的新作《千簧和鳴》，並刷新健力士世界紀錄「最大規模的簧鳴樂器合奏」。



香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌指揮逾千名樂手，共同挑戰健力士世界紀錄。（香港中樂團圖片）

來自30多個城市的笙簧馬拉松參加者於啟德主場館外圍，分別吹奏笙、蘆笙、葫蘆笙、葫蘆絲、口琴、風笛及芒筒等中西簧片樂器，演繹多首中西方曲目。（香港中樂團圖片）

來自30多個城市的笙黃馬拉松參加者於啟德主場館外圍，分別吹奏笙、蘆笙、葫蘆笙、葫蘆絲、口琴、風笛及芒筒等中西簧片樂器，演繹多首中西方曲目。（香港中樂團圖片）

參與者年齡介乎4歲至87歲 20歲以下參與者佔一半

活動由「笙生不息 - 千簧和鳴」笙簧馬拉松揭開序幕。參加者分別吹奏笙、蘆笙、葫蘆笙、葫蘆絲、口琴、風笛及芒筒等中西簧片樂器，以馬拉松形式穿梭啟德主場館外圍，演繹多首中西方曲目。活動獲韓國以及包括中國內地、香港及台灣等30個城市，約251間學校、團體和機構參與，年齡介乎4歲至87歲，20歲以下佔整體超過一半。

樂團獲得香港駐武漢經濟貿易辦事處的支持，於華中五省，包括有江西、山西、湖南、湖北及河南拍攝一系列結合當地文化地標影片於線上響應活動。另外更有多間學校及樂團參與，包括有武漢音樂學院、四川音樂學院、中國音樂學院、新加坡鼎藝樂團及馬來西亞沙巴大學藝術與創意技術學院及沙巴大學民族樂團等等，透過影片的拍攝與播放，促進文化和旅遊的傳承與交流。

香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌指揮帶領樂手演奏家及主禮嘉賓，為「笙生不息—千簧和鳴」笙簧馬拉松揭開序幕。（香港中樂團圖片）

千人馬拉松隊伍與多地笙演奏家共同首演《千簧和鳴》

黃昏時段，樂團於東營草地舉行戶外音樂會。樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌為音樂會擔任指揮，演出曲目包括《闖將令》、《彩雲追月》、《娛樂昇平》、《電視主題曲組曲》、《太平山下不夜城》、《送我一枝玫瑰花》及《威廉．泰爾》序曲選段。

壓軸環節由樂團聯同來自北京、上海、貴州等地的笙演奏家，以及千人馬拉松隊伍，共同首演伍卓賢創作的《千簧和鳴》，成功刷新健力士世界紀錄稱號——最大規模的簧鳴樂器合奏。

政務司司長陳國基今日在香港中樂團國際笙簧節2026開幕禮致辭。（政府新聞處圖片）

政務司司長陳國基表示，活動雲集中、西方各類簧片樂器愛好者同台演奏，攜手締造世界紀錄，將音樂由舞台帶到社區。他說，欣賞活動參加者年齡層甚廣，展現中樂薪火相傳的強大力量，期待香港中樂團繼續打造具影響力的國際品牌，進一步鞏固香港作為中外文化藝術交流樞紐的獨特地位。

陳國基表示，今年是國家「十五五」規劃開局之年，推動文化和旅遊深度融合，促進中華文化傳承，正是當中一個重要發展方向。他期待香港中樂團繼續推陳出新，以高品質的文化旅遊活動，打造具影響力的國際品牌，向世界展示中華文化的深厚底蘊和創新活力，進一步深化國際文化交流合作，協助鞏固香港作為中外文化藝術交流樞紐的獨特地位。

文化體育及旅遊局體育專員蔡健斌表示，今天的活動廣邀中、西方各類簧片樂器愛好者參與，凸顯香港「薈萃中西」的獨特吸引力。