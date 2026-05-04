香港中樂團藝術總監閻惠昌明年卸任　冀優秀年青指揮家加入接棒

香港中樂團今日（4日）宣布，藝術總監兼終身指揮閻惠昌將於2027年9月後卸任，將獲授予「終身榮譽藝術總監及指揮」。樂團讚揚他在任內倡導樂器改革，推動委約創作，並倡議創立了全球首個中樂樂隊學院，更創辦了全球首個「國際中樂指揮大賽」，被譽為「中國音樂發展史上的里程碑」。



閻惠昌表示，希望這個音樂舞台能讓優秀的年青指揮家加入接棒，共同為大型民族樂團的發展努力。



香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌，5月4日在傳媒午宴上公布卸任藝術總監一職。（歐陽德浩攝）

中樂團授予閻惠昌「終身榮譽藝術總監及指揮」

閻惠昌自1997年起出任香港中樂團第四任音樂總監，是樂團歷來任期最長的藝術總監。香港中樂團今日公布，閻惠昌將在2027年9月為樂團第51樂季揭幕後，卸任藝術總監一職，理事會近年多次挽留，但他最後決定在2027年樂團踏入金禧50周年後卸任。

樂團指，閻惠昌為中樂團締造了30年輝煌歷史，在大型民族樂團發展史創下多個里程碑，成績裴然。樂團理事會對閻惠昌的貢獻予以高度肯定，並將授予「終身榮譽藝術總監及指揮」。

閻惠昌將轉任為香港中樂團「藝術委員會主席」及「樂隊學院院長」。（香港中樂團圖片）

閻惠昌倡議創立全球首個中樂樂隊學院

閻惠昌卸任後仍繼續與香港中樂團合作，轉任為樂團的「藝術委員會主席」及「樂隊學院院長」。中樂團理事會主席賴顯榮表示，閻惠昌通過卓越的領導才能和清晰的藝術願景，為樂團確立了「植根傳統、銳意創新、不拘一格、自成一體」的藝術方針和發展方向。

賴顯榮又指，閻惠昌在任內倡導樂器改革，推動委約創作，樂團迄今已累計委約或改編作品超過2,400首，極大地豐富中樂的曲目庫，並倡議創立全球首個中樂樂隊學院，在香港演藝學院開設中樂指揮碩士課程，另外更創辦了全球首個「國際中樂指揮大賽」，被譽為「中國音樂發展史上的里程碑」。

閻惠昌在美國紐約卡內基音樂廳。（香港中樂團相片）

閻惠昌︰冀優秀的年青指揮家加入接棒

閻惠昌在1996年前獲當時市政局聘請，出任中樂團候任總監彭修文的助手，擔任樂團的副音樂總監，惟彭修文突然辭世，於是臨危受命在1997年6月，獲委任為中樂團第四任音樂總監。

閻惠昌表示，樂團先後經過前市政局及康文處的管轄，在2001年由香港中樂團有限公司接管，他非常感謝港府及中樂團理事會的信任，給予極大的空間發揮及實踐藝術願景，並非常感謝理事會多次誠摯挽留，希望這個音樂舞台能讓優秀的年青指揮家加入接棒，共同為大型民族樂團的發展努力。