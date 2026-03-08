香港中樂團與保安局辦「樂繫家國」　青少年制服團隊逾百人奏鼓樂

香港中樂團與保安局首度合辦「樂繫家國」計劃，透過鼓樂訓練及多元文化活動，培育保安局轄下8個紀律及輔助部隊的青少年制服團隊，以及懲教署3所青年懲教所的學員，以中樂為切入點，深入認識和傳承中華文化，並藉此增強愛國情懷與民族自豪感。為展示青少年制服團隊隊員的鼓樂學習成果，「樂繫家國」鼓樂匯演周日（8日）於浸會大學大學會堂舉行，逾140位學員登台演奏，超過1,000位青少年、家長及社區人士到場支持。



2026年3月8日，香港中樂團與保安局舉行的「樂繫家國」計劃，逾140名學員登台展示鼓樂學習成果。圖為出席嘉賓們合照。（香港中樂團提供）

匯演由保安局局長鄧炳強、香港中樂團理事會主席賴顯榮律師共同主禮。出席嘉賓不乏各部門首長及青少年制服團隊代表，包括警務處處長周一鳴、消防處助理處長（機構策略）（署理）趙汝珏先生、入境事務處副處長（執法、系統及管理）蔡志遠、海關關長陳子達等。

鄧炳強：延伸至青年懲教所 達「中樂助更生，鼓勵愛國心」目標

鄧炳強致辭時表示，香港中樂團在2003年沙士之後，創辦了香港鼓樂節，肩負起集演出、教育及社區參與於一身的使命。2023年，香港中樂團首次與壁屋懲教所合辦中國鼓樂班，去年更加延伸至懲教署3所青年懲教所，令更多年輕在囚人士受惠，達到「中樂助更生，鼓勵愛國心」的目標。他又稱，「樂繫家國」改得很有意思，是以中樂為切入點，聯繫大家對家庭、對社會、對國家的情感。

賴顯榮稱，衷心感謝特區政府資助，以及保安局對計劃的大力支持。香港中樂團希望透過個些活動，讓青少年不僅學到技藝，更能從中汲取文化養分，培養家國情懷。

「樂繫家國」學員介乎6歲至24歲，由小學生到大學生都有，當中不乏少數族裔。計劃受惠對象來自保安局轄下8個紀律及輔助部隊的青少年制服團隊，以及懲教署3間青少年懲教所，包括壁屋懲教所、勵敬懲教所及沙咀懲教所。