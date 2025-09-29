內地園藝師涉非禮親女脫罪　事主口供嚴重分歧　控方卻未要求解釋

內地園藝師被指在內地來港探望12歲女兒時多番非禮，案件在區域法院經審訊後，法官謝沈智慧今(29日)在裁決指，女事主口供有多處明顯出入，例如她向老師投訴時稱她曾為被告手淫，但同日向醫生講述時又稱她是為被告口交，並無為他手淫。主控官在審訊期間未有要求事主就口供的差異作解釋，且事主亦有其他不誠實行為，認為事主口供不可信，裁定被告3項非禮罪均不成立之餘，亦批評主控官未履行其職責，且曾在庭上嚎哭及服藥，表現並不專業，稱會交律政司跟進。



被告LWH，47歲，園藝師，被控3項猥褻侵犯罪，案發於2022年。X案發時12歲。

法官謝沈智慧指事主X口供嚴重分歧，主控官卻未叫事主解釋，裁定被告脫罪。(資料圖片)

向老師醫生社工講述出3個版本

法官在判辭指，X在24小時內分別向老師、醫生，以及在錄影會面向社工講述非禮案情，但3個投訴均有嚴重分歧。控方指稱分歧只限於X有否按被告指示，替他口交，法官指此說是漠視證供。

法官舉多個例子證差異明顯

法官舉出多個例子，如X向老師稱2022年5月首次遭非禮，但向社工表示記不記首次非禮日期；X向老師表示父親首次非禮她，是隔著衣物摸她的胸及下體，第二次非禮時則脫去她的衣物，但她向社工表示，被告分別3次隔著衣物非禮她；X向老師講述有替被告手淫，但沒有替被告口交，她向醫生講述的版本則有替被告口交，但無手淫。

控方無嘗試要X解釋分歧

法官續指，控方從沒嘗試要求X解釋該些分歧，法庭不可為X找藉口作解脫。控方期望法庭因X的年齡和控罪性質，無視證供的嚴重分歧，既違反法律原則，亦完全不合理。

X曾付錢叫人做功課

法官認為，X明顯不誠實，並舉例指她付錢給他人，代她做功課；父母沒收她的電話，她卻偷取電話於凌晨使用，因此拒接納X的證供，裁定被告罪名不成立。

控方檢控前應平估是否有合理定罪機會

最後，法官指控方在檢控前，有責任檢視證供及評估有否合理定罪機會。X的3個投訴出現嚴重分歧，控方亦無法對該些分歧作合理解釋，結案陳詞時亦沒有處理分歧，認為控方無履行責任，主控官甚至在庭上嚎啕大哭，要數度休庭。主控官還聲稱沒有服藥，突然在庭上拿出藥物服食，行為絕對不專業，令人咋舌。法官下令，把裁決的副本抄送予律政司司長作跟進。

X指被告曾多次來港探望時性侵她

控方案情指，X在2018年來港，與母親及2名姨母及姨母的女兒同住觀塘一單位，被告是內地居民，每星期來港探X。於2022年某個下午，X稱在睡房小睡時遭被告隔衣摸胸和私處。X又指被告曾在房內脫去她校服及內衣褲，被告亦全身赤裸下撫摸和啜她的乳頭，又用下體摩擦她的私處。第三次事件中，X指被告用下體碰X的私處。

X在2023年3月向朋友遭性侵，同年5月與老師聊天時透露遭父親性侵，老師遂通知學校報警。

案件編號：DCCC 1091/2023