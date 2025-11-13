廚師涉非禮親女6年　反指是女兒幻覺大喊無辜　官斥無悔意囚38月

廚師涉自女兒讀幼稚園時，藉玩「唧」遊戲掃其胸，並在6年內多番對女兒上下其手，又曾在妻前叫仍讀小學的女兒為他拉褲鏈等。他經審訊後被衣定4項非禮罪成，惟廚師反指女兒幻覺，堅稱無辜。案件今（13日）在西九龍法院（暫代區院）判刑。女童創傷報告顯示她受困擾，並有自殘及自殺念頭，但X母卻稱傾向信被告並表示不會離婚。暫委法官徐綺薇斥被告毫無悔意，家庭淪為女童持續受傷害之地，斥被告行為卑劣，判囚38個月，又讚女童在缺乏家人支持下，仍堅持揭露真相，其勇氣難能可貴。



被告TSK（58歲，廚師）被控於於2013年至2019年間的某日，3度在新界葵涌某單位猥褻侵犯16歲以下的女童X；及於2015年至2017年間，煽惑年紀在16歲以下的兒童，向他作出嚴重猥褻行為。

被告TSK在西九龍法院就4項非禮罪被判囚38個月。(資料圖片)

辯方求情指，無證據顯示被告有戀童癖，X現時與母親和祖母居住，被告重犯機會不大，希望輕判。

X覺需獨自承擔覺不公

法庭早前為X索取創傷報告，暫委法官徐綺薇今指，報告顯示X在事發後患上創傷後遺症，並有自殘行為和自殺念頭，需要接受精神科治療。她既自責被侵犯時沒有及時報警，也因為家人輕視事件及為被告辯護，令她要獨自承擔而感到極為不公。X出庭作供情緒進一步惡化，一度因濫用安眠藥而要入院，亦發過被告在她夢中出現的惡夢。

X母傾向信被告不會離婚

徐官引述被告的背景報告指，他否認犯案或對X有性幻想，否認有戀童癖，歸咎X的假記憶和幻想。X母則傾向相信丈夫沒侵犯女兒，表示不會與被告離婚。

官指被告行為想獲性滿足

徐官指，被告作為父親嚴重違反誠信，他在6年間接二連三地侵犯年幼的X，例如以遊戲為名掃胸，年幼的X在毫無防備下被侵犯，不能反抗。而他叫X幫他拉褲鏈更明顯是當X是性對象來獲取性滿足快感，官直斥令人嘔心。

被告指X有幻覺著X自費看醫生

徐官續指，X在揭發事件前仍願意跟被告溝通，惟當她 12歲談及遭被告性侵的事時，被告否認之餘，反指X有幻覺，叫X自費看醫生，可見他漠不關心女兒，令人髮指，又轟被告堅稱無辜，毫無悔意，徹底破壞父親的責任和信任，實屬可恥，就4罪採納9至15個月量刑起點，因被告毫無悔意而不作減刑，判監38個月以反映整體刑責。

讚事主勇氣可加

徐官特別讚揚，X即使得不到母親和祖母支持，仍然站出來揭露真相，勇氣實在難能可貴，並提到X需要更多關懷，冀社工繼續跟進X的個案。

被妻追問稱唔小心咋

控方開案陳詞指，當X就讀幼稚園或小一時的某晚，被告進入睡房躺在X身旁，伸手入X的內衣掃她的胸部約5秒。在X就讀小二或小三的某日下午，被告發現未拉褲鏈後叫X他拉，被X母勸阻。至X讀小四時，被告進入X房摸其私處，又觸摸她的腰及臀，並對她說「你瞓啦。」X母曾就非禮事件追問被告，被告聲稱「我唔小心咋。」X亦曾要求被告不要再觸摸她，被告反指X有幻覺。

案件編號：DCCC 537/2024