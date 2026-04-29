廚師認6姦親女　趁女隔離曾一日兩姦並用震動器　官斥邪惡囚18年

已婚六旬廚師涉多番性侵他與情婦在內地所生的女兒，他在女兒11歲仍在內地時已開始性侵她，至女兒18歲來港，他趁女兒在兄長劏房隔離時，多番上門強姦，包括曾一日兩姦，亦試過姦後再放震動器後再姦及拍照。女兒感痛苦告知母親，但母最終勸她勿報警。女兒一年半後將被告所作行為寫在筆記後圖自殺，她獲救而揭發事件。廚師早前在高等法院認非禮強姦等9罪，法官杜麗冰今（29日）判刑時，形容被告的行為邪惡，持續性侵女兒令她痛楚和心碎，判被告入獄18年。法官判刑後又稱，法庭已聽到事主的聲音，希望她可以重過新生。



7年內6度強姦3度非禮親女

被告TML，61歲，廚師。他承認3項非禮和6項強姦罪。控罪指，他於2015年5至2022年11月，在內地海豐和香港紅磡的單位，3次非禮和6次強姦親女X。

61歲被告TML在高等法院認3項非禮及6項強姦罪，被判囚18年。(黃浩謙攝)

女法官杜麗冰判刑時透露事主X圖自殺前，曾把被告的惡行寫成筆記，杜官判刑後稱，法庭已聽到事主的聲音，望她能重過新生。(資料圖片)

事主多番被性侵感無奈萌自殺念頭

法官引述事主的創傷報告，指被告為滿足一已私慾，利用每次機會犯案，不理會事主的尊嚴，辜負女兒對他的信任。事主當時感到無助，把自己和外界孤立，並逃離至網絡世界，以麻醉自己。性侵影響X的學業，她亦曾經鎅手自殘，甚至萌生自殺念頭。她其後來港，希望免再受被告侵犯，可惜事與願違。報告指，事主患有創傷後遺症，建議她接受心理治療。

X母視家庭財政凌駕女兒福祉

報告亦提及，X曾向母親投訴，惟母親沒有協助她，把家庭的財政狀況凌駕女兒的福祉，對事主構成二次傷害。法官指，X母應為自己的行為感到羞恥。

判刑需反映社會對此類罪行的厭惡

法官判刑時斥責，被告的行為邪惡，事主自11歲起已持續遭性侵，對她而言是痛楚和心碎。法官亦指，不論判處被告的刑期有多長，亦不能彌補事主所承受的苦楚，但強調判刑需反映社會對此類罪行厭惡。法官最終判被告監禁18年。

事主圖自殺前寫下被告惡行筆記

法官判刑後，指事主有意自殺，並留下筆記，記錄了被告的行為，渴望尋求公義。法官指已聽到事主的聲音，盼望她可以在專業人士協助下，重過新生。

事主X自小與母及兄居海豐

案情指，事主X於2003年在內地出生，和母親及兄長等居於海豐，被告則在港居住。X約12歲時，被告會定期到海豐探望X一家，一般都會留宿。

X在11歲時遭被告濕吻

首兩次非禮發生於2015年5月某日，X當時11歲。被告在海豐單位內強吻X的咀，並把舌頭放入X的口內，X嘗試推開被告不果。被告停止後，指父親這樣吻女兒屬正常。

同夜被非禮後被告攝200元人民幣入X房

同晚9時許，被告在單位內脫去X的衣服，強吻她和摸胸，又指插X的下體。X大叫「唔好」和推開被告亦不果。被告停手後，X立即帶同衣服，返回房間痛哭。被告著X不要把事件告知他人，又把2張100元人民幣透過房門，「攝」入X的房間。但她拒收。

Ｘ兩星期後首被強姦 被告放下100元人民幣

兩星期後，被告在X的房間內脫去其衣服，然後摸她的胸和舔下體，X反抗但不果。被告首次強姦X，X感到痛楚。性侵後，被告著她不要告知他人，並把1張100元人民幣透過房門「攝」入X房。該次事件後，X買下掛鎖。每當被告到來，她便走入房間並上鎖。

X來港找工作曾遭被告一日兩姦

至2021年9月，當時18歲的X來港找工作，並搬入其兄長於紅磡的劏房。由於當時正值疫情，X需在單位隔離14天。在X第二天隔離時，被告趁X兄外出工作後到其單位，並爬上X的床上把她強姦。被告翌日再到單位，並一日兩姦X，兩次均在其肚上射精，X未見被告有用安全套。

曾強姦X後再放入震動器

X隔離期完畢後，被告於2021年11月某日早上5時許再到該單位，並爬上X的床脫去其衣物和強吻她。X大叫求救，被告用手掩她的口，然後在未使用安全套下強姦X，並在其肚上射精，然後下床。約10分鐘後，被告再爬上床，並把震動器放在X的下體。X表示感到痛楚，被告未有理會，並把震動器放入X的陰道。被告繼而再強姦X，又用手機拍下X的下體照片，再向X展示。被告於2022年3月帶雜貨到該單位，期間強姦X。

X母曾稱感憤怒但最終勸女兒勿報警

X於2022年4月，透過微信把事件告知母親，母親稱感到憤怒，著X收集證據和報案。惟X母於翌日指已責罵被告，被告答應不會重犯，指X不應報案，以保護X的名聲。

一年半後X圖自殺終揭事件

於2023年10月，X企圖自殺，她獲救後把事件告知警方。被告因此被捕，他在錄影會面時認曾和X性交。案情指，X除了遭性侵外，沒有其他性經驗。

案件編號：HCCC403、404/2024