六旬翁涉非禮親女　女兒稱3歲看色情片11歲摸胸　被告只認曾虐打

六旬翁涉在女兒約3歲時向她展示色情影片，又稱女兒長大要跟她結婚，並在女兒11歲時，趁母親不在家時摸她的胸等，女童向補習老師投訴後揭發事件。他今（27日）在區域法院否認曾非禮及性侵女兒，但承認曾用皮帶抽打女兒致大腿流血，故承認一項虐兒罪。老翁仍需就非禮罪受審，他的女兒在錄影會面中，曾以「變態」和「鹹濕」來形容被告。



被告認虐待女兒X但否認非禮

被告NMS（現約71歲）承認1項虐兒罪，指他於2022年3至4月某日，在荃灣某單位虐待當時9歲的女童X。

被告否認1項向16歲以下兒童作出猥褻行為，和1項非禮兩罪，指他在2015年9月至2016年6月某日，在荃灣大壩街某單位，向3歲女童X作出嚴重猥褻作為，及在2024年初某日，在單位非禮X。被告需要普通話傳譯。

被告NMS在區域法院否認非禮，但承認虐兒。(黃浩謙攝)

X稱讀幼兒班時被告曾向她播色情片

控方開案陳詞指，被告是女童X的生父，X和母親Y和被告住在荃灣某單位。X在錄影會面稱，她2015年讀幼兒班3歲時，被告在家中用手機向X展示一段裸體男女的影片，問X是否喜歡那些女人，被告說X可以從她們身上取得母乳。當時X坐在被告大腿上。X知道片中男女正在性交。

11歲時趁母親不在摸X的胸

在2024年年初X約11歲時，被告趁X母外出工作，在家中隔住衣服捏X的乳房，稱：「當你長大一點後，我會跟你結婚。」被告再隔內褲輕掃X的臀側位置。X感到既難過又憤怒，她說：「不。」但被告不理她，直到X回睡房，被告才停下。X母其後回家。

X告知補習老師後報警

X在2024年4月向母親投訴遭被告摸乳房、臀部和大腿外側。及至6月同，X告訴補習老師，被告曾向她展示裸體男女影片，並說當X長大後，他們可以「造個嬰兒」。被告要求X不要告訴他人，否則他會入獄。補習老師認為事態嚴重，通知X的學校社工，校方轉介社署，由社署報警處理。

被告認曾用腰帶打X至流血

此外，被告承認一項虐兒罪。案發於2022年3月至4月期間，9歲的X拒絕在客廳進食，被告因此發怒，X便返回睡房並上鎖。被告入房，用腰帶打X的小腿兩次。X的小腿感到疼痛，其後發現流血。

X指被告街上見到女童會目不轉睛

庭上播放X的錄影會面，她形容被告「變態」和「鹹濕」，被告在街上見到女童會目不轉睛，說：「想同佢一齊玩。」

辯方問X是否曾有過度活躍症

辯方問X是否曾有過度活躍症？X反問：「係等於咩啊？」辯方再問X是否記得她7歲時，因過度活躍症要看醫生，X說不記得。X稱，她在家中會與母親說英文，較少說中文，她與被告用中文溝通。

案件編號：DCCC 1421/2024