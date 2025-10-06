兄趁30歲妹爛醉強姦親吻其唇　遭妹質問回答：我愛你　判囚5年

已婚男司機稱與內地妻相處不和，回港見酒醉的30歲妹妹在房內沒穿內褲睡著，便把妹妹強姦，完事後更親吻妹唇帶笑離開。妹妹睡來發訊息質問，司機回以不開心的表情並說：「我愛你。」男司機今（6日）在高等法院承認1項強姦罪，並稱案發當天亦喝了酒，受酒精影響下而犯案。法官陳嘉信判刑指，被告身為兄長沒保護妹妹，反而趁她酒醉，在沒使用安全套下強姦她，屬加刑因素，判監5年。



被告LKB（38歲，送貨司機）承認於2023年8月7日，在葵涌某單位強姦其親妹X（30歲）。

被告LKB在高等法院承認強姦親妹X，被判囚5年。(黃浩謙攝)

被告自稱終日流連酒吧借酒消愁

法官陳嘉信判刑時指，被告在東莞認識妻子，惟婚後二人經常吵架，妻子現居內地，被告終日流連酒吧借酒消愁。案發當日，被告稱他飲了很多酒，受酒精影響犯案，他深感後悔。

趁妹酒醉強姦屬加刑因素

陳官指，被告侵犯X時沒使用安全套，他身為兄長不但沒保護X，還趁妹妹飲醉而強姦她，屬加刑因素，遂由5年量刑起點調高至7年半，被告認罪減刑至5年。

X參加音樂節後飲至爛醉如泥

案情指，被告是X的胞兄，X與母親及兩個哥哥住在涉案單位。案發當晚，X參加完音樂節後去了飲酒，飲至爛醉如泥，在半夜由友人送她回家。X太累只穿上一條睡裙，沒穿內衣褲便倒頭大睡。突然，X在睡夢中感到下體被東西插入，睜眼見到被告正在與她性交，被告吻了她的唇一下，之後笑住離開。

X被姦後感害怕亦不知如何是好

X感到很害怕和不知如何是好，因為被告是她哥哥，她沒留意被告有沒有用安全套，她當下因為太醉繼續睡覺，翌晨上班。

X體內驗出有被告精液

同日，X傳訊息給被告，責罵他連自己親妹也強姦，並稱會報警。被告則回覆了一個不開心的表情符號，對X說：「我愛你」。X同日報警，法證檢驗顯示，X的陰道有被告的精液。

被告被捕後只認抬X上床及吻其額

被告在錄影會面稱，他的妻子住在內地，他與母親及弟妹在香港居住，他甚少與X交流。案發當晚見到X全身赤裸躺在她房間的地上，他叫X的名字多次，X沒有反應。被告把X抬上床，並親了她額頭一下，他將X放在廁所的手袋和手機放回房間後，便返回自己的房間睡覺。

案件編號：HCCC406/2024