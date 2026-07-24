昂坪360二十周年纜車夜航首航 羅淑佩冀業界推更多創新旅遊產品
撰文：董素琛
出版：更新：
昂坪360纜車為慶祝啟航20周年，將於8個指定晚上推出纜車夜航體驗，並於今晚（24日）舉行纜車夜航體驗開幕典禮。
文化體育及旅遊局局長羅淑佩在典禮致辭時表示，體驗拉近了人與城市之間的距離，讓參與者感受到香港獨特的文化魅力。她期望旅遊業界能繼續發揮創意，推出更多具備香港特色的創新旅遊產品；同時深化跨界別合作，融匯文化底蘊、娛樂元素及本地香港品牌力量，攜手開創香港「文化+旅遊」的新里程。
羅淑佩：晴朗天氣下坐昂坪360可以看到澳門
羅淑佩憶述，第一次真正搭乘昂坪360，是在2010年的7月底，第一是坐上纜車後發覺原來一點也不熱；第二是在晴朗的天氣下，原來可以看到澳門。她指，從2010年開始當了6年的副旅遊專員，那6年都與昂坪有很緊密的合作，無論是開心或不開心的事，都有很多經歷，大家就像兄弟姊妹一樣，所以今日來到這裡，特別有親切感。
+1
羅淑佩推銷夜航體驗：可以從高空俯瞰機場及港珠澳大橋夜色
羅淑佩表示，於過去20年間，昂坪360已累積接待超過2,600萬名旅客，成為香港極具代表性的旅遊地標之一；適逢20周年，昂坪360再展創意，推出「纜車夜航體驗」，亦精心策劃一場光影與音樂交融的旅程。她指，這項期間限定的夜航體驗，市民與旅客可以從高空俯瞰香港國際機場及港珠澳大橋的繁華夜色，親身感受這座國際都會的動感與活力。
羅淑佩續指，昂坪市集的懷舊霓虹燈裝置，將80年代香港霓虹招牌林立的街道景色重現眼前，配合接下來連場音樂會，可以在星空之下沉浸於香港流行文化的魅力當中。她指這項別出心裁的活動，以光影致敬香港的歲月風華，充分體現「文化+旅遊」的融合魅力，將本地文化的獨特元素融入旅遊體驗當中。