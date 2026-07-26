結業潮｜屯門羊城火鍋海鮮酒家8.2最後營業 曾推晚市優惠挽救
撰文：董素琛
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香港飲食業寒冬，不少有歷史的食肆都相繼結業。有網民發現，位於屯門良德街的屯門羊城火鍋海鮮酒家貼出通告，將會於下周日（8月2日）迎來最後一個營業日。店方透過通告答謝顧客的厚愛，「這些年來，無論順境逆境，每一次早茶，午餐，晚飯，宴會聚餐，都有各位街坊友好支持同諒解，您的支持與歡笑，是我們最珍貴的回憶」。
羊城火鍋海鮮酒家開業10多年，有售多款中式點心，奶皇包、蝦餃等應有盡有。酒樓於近年曾推出多優晚市優惠，包括優惠六選一，乳鴿每隻售10元；清蒸大花班龍躉，每條98元，惟最終仍是結業收場。
有網民在社交平台Facebook發布圖片，半城火鍋海鮮酒家將於8月2日結業，圖片中的通告顯示：
感恩有您，一路同行
轉眼十數載，本店於2026年8月2日迎來最後一個營業日
這些年來，無論順境逆境
每一次早茶，午餐，晚飯，宴會聚餐，都有各位街坊友好支持同諒解
您的支持與歡笑，是我們最珍貴的回憶
衷心感謝大家對羊城火鍋海鮮酒家的厚愛！
有人在帖文下留言表達不捨，指「已經做左好多年街坊食肆」、「呢間我記得都做得好耐下，都係做唔住」；亦有指人指結業是租金昂貴所致，「肯定又係加租加到執」。