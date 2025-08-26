教育局前常秘謝凌潔貞獲任港大行政及財務副校長　張翔讚經驗豐富

香港大學校長張翔今日（26日）向校內宣布，校務委員會任命謝凌潔貞為行政及財務副校長，今年9月1日起上任，接任暫任行政及財務副校長田之楠。



謝凌潔貞為香港大學校友，過去數十年在政府多個政策局及部門工作，經驗豐富，例如曾在教育領域服務近9年，先後擔任教育局副秘書長和常任秘書長。直至2022年退任政府職務前，曾任民政事務局常任秘書長。



港大校務委員會任命謝凌潔貞為行政及財務副校長，今年9月1日上任。（資料圖片）

謝凌潔貞為香港大學校友，她於2022年退任政府職務前，任民政事務局常任秘書長。（資料圖片／梁鵬威攝）

香港大學校長張翔今日發電郵向校內宣布，校務委員會任命謝凌潔貞為行政及財務副校長，9月1日起上任，接任暫任行政及財務副校長田之楠。該任命是由一間獵頭公司的協助下，在全球招募後作出決定，今年7月15日已獲校董會批准。

謝凌潔貞先後擔任教育局副秘書長和常任秘書長 2022年退休

張翔介紹指，謝凌潔貞為香港大學校友，是一名全面發展的領導者，在政府部門擁有卓越的履歷，包括在教育領域服務近9年，先後擔任教育局副秘書長和常任秘書長。直至2022年退任政府職務前，曾任民政事務局常任秘書長，在藝術文化、青年發展、體育及康樂等多個政策領域作出重要貢獻。

張翔認為，謝凌潔貞過去數十年在多個政策局及部門工作，經驗豐富，不僅對影響香港各項政策議題瞭如指掌，更善於應對挑戰和複雜的情況，與不同界別的持份者合作。

謝凌潔貞加入政府部門後在教育領域服務近9年，先後擔任教育局副秘書長和常任秘書長。（資料圖片）

張翔︰謝凌潔貞在內地與香港有良好人脈

張翔續指，謝凌潔貞在香港大學取得文學士學位後，繼續深造，先後在哈佛大學甘迺迪政府學院及中文大學，分別取得公共行政碩士學位及教育碩士學位。他認為謝凌潔貞對本地教育政策和制度的深入了解，在內地與香港有良好人脈，以及過去擔任領導職務的豐富經驗，有助港大未來的發展。

港大校長張翔認為謝凌潔貞對本地教育政策和制度的深入了解，在內地與香港有良好人脈。（資料圖片 / 林幸泉攝）

張翔原擬推薦謝凌潔貞前教育局同事陳維安出任 因爆風波撤銷

去年發生的港大風波中，張翔原擬聘任去年8月退休的立法會秘書長陳維安，出任懸空多年的行政及財務副校長，薪酬比陳在立法會時356萬元年薪再高四成，惟未獲大學人力資源委員會批准。張翔推薦時未向校委會披露此細節，最終撤銷提交任命議程。陳後來獲中大校董會通過任命出任副校長（行政），任期三年，但今年7月即傳出他因未適應新職務，向校方請辭，今年9月離任。

陳維安2008年7月至2012年6月任教育局副局長，謝凌潔貞則在2010年12月至2015年1月任教育局常任秘書長，二人同在教育局任職兩年半。