港大延攬3位諾貝爾獎級教授創紀錄　校長張翔：願景成世界級大學

港大周三（11日）舉行傳媒午宴，校長張翔在會上公布領導跨學科計劃及上海戰略佈局，更近期大學成功延攬三位傑出學者，包括諾貝爾獎得主安德烈．海姆教授和費倫茨．克勞斯教授，以及得到等同數學界諾貝爾獎的「菲爾茲獎得主」吳寶珠教授，大學在2026至35年願景是成為「引領人類未來的世界級大學」。



港大現時有三位「諾貝爾獎」級別教授在校任教，成為大學界一個紀錄。（左二起）2010年諾貝爾物理學獎得主安德烈．海姆教授、2023年諾貝爾物理學獎得主費倫茨．克勞斯教授、2010年菲爾茲獎得主（等同數學界諾貝爾獎）吳寶珠教授。他們與副校長（學術發展）宮鵬教授（左一）早前出席一個講座。（港大圖片）

校長張翔在會上表示，港大在2026年QS亞洲大學排名中，榮登亞洲第一，而在2026年QS世界大學排名則列全球第11，致力成為扎根香港的頂尖國際大學，學校在2026至35年願景，是成為「引領人類未來的世界級大學」。

港大今日舉行傳媒午宴，校長張翔（前中）交代大學發展計劃。(胡家欣攝)

張翔表示，港大將創建人工智能樞紐，充分發揮「AI + X」在科學與人文領域的潛能。基於人類價值觀在瞬息萬變世界中的重要性，港大將設立專項「人文基金」，推動人文學科的發展，致力解決人類面臨的複雜課題；另港大已成立五所新跨學科學院，鞏固跨學科領導地位：計算與數據科學學院、創新學院、生物醫學工程學院、治理與政策學院，以及未來媒體學院。

張翔表示，為配合香港發展為國際人才樞紐的步伐，港大持續吸引全球人才，近期大學成功延攬三位傑出學者。

其中一位安德烈．海姆（Sir Andre Geim）教授，他以率先從理論上被認為無法穩定存在的材料中剝離出石墨烯而聞名於世。他在2004年與合作者成功實現這項典範轉移的實驗，證實石墨烯的卓越性質，因而榮獲2010年諾貝爾物理學獎。

另一位費倫茨．克勞斯（Ferenc Krausz）教授是2023年諾貝爾物理學獎得主，他是超快激光科學與量子光學領域的國際權威。他的開創性實驗（2001–2004年）首次成功分離並測量出阿秒光脈衝，為捕捉電子在極短時間尺度上的動態行為開啟新方向，徹底改變現代物理學、化學及材料科學的研究範式。

第三位是得到等同數學界諾貝爾獎的「菲爾茲獎得主」吳寶珠教授，是首位獲此殊榮的越南數學家。菲爾茲獎被視為數學界授予40歲以下研究者的最高榮譽，與阿貝爾獎並列為數學領域的「諾貝爾獎」。他因成功證明朗蘭茲綱領中的基本引理而享譽國際，這項歷經30年未解的難題獲得突破，不僅驗證數十年累積的研究成果，更為這一數學界最具雄心的理論框架開闢全新研究方向。

張翔在會公布，港大於今年2月28日正式全面啟動上海戰略佈局。憑藉上海及長三角地區龐大的市場與資源優勢，港大在四個基地建立戰略據點，涵蓋從前沿研究到技術轉移的完整產業鏈：

(1) 張江基地：「人工智能學院」，為計算與數據科學學院新教學基地；跨學科研究院

(2) 漕河泾基地：跨學科研究院與技術轉移中心

(3) 外灘22號：港大上海總部兼校友中心

(4) 外灘SOHO：融匯商學、法學與人文學科等, 協同創新

