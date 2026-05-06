香港足球盛會2026門票詳情+賽程｜曼城/車路士/國際米蘭/祖雲達斯

香港足球盛會2026將於7月31日至8月5日於啟德主場館上演，四支訪港外隊包括曼城、車路士、國際米蘭及祖雲達斯，門票5月13日起於TEG Sport網站預售，5月14日起公開發售。本文詳列香港足球盛會的門票價格、售票日期詳情與購票連結， 以及賽程、公開訓練的日期和票價，並隨大會公布而持續更新。



香港足球盛會2026｜日期時間

日期：2026年7月31日至8月5日

地點：啟德主場館

香港足球盛會2026｜賽程及開賽時間

香港足球盛會2026賽程及時間 日期 時間 賽事 2026年8月1日 晚上7:30 曼城Vs國際米蘭 2026年8月5日 晚上7:30 車路士Vs祖雲達斯 地點：啟德主場館

香港足球盛會2026｜門票價錢及購票連結

A類門票：$2,999

B類門票：$2,399

C類門票：$1,999

D類門票：$1,399

E類門票：$799

F類門票：$399

香港足球盛會2026｜門票及住宿套票

2026年5月7日（星期四）中午12時起，透過Trip.com可預訂兩場賽事的門票、旅遊及住宿套票。

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香港足球盛會2026｜門票預售

球迷現可登入TEG Sport網站https://tegsport.com.au/ 登記，以獲得香港足球盛會2026的獨家門票預售資格。所有於5月12日晚上11時59分或之前透過TEG Sport登記之人士，將可於門票公開發售前，即5月13日下午4時至晚上11時59分期間，優先搶購限量門票。

香港足球盛會2026｜公開發售

至於公開發售門票，球迷可於快達票HK Ticketing 購買。每筆交易均需支付行政手續費。

公開發售日期：2026年5月14日（星期四）

香港足球盛會2026｜門票發售詳情。（公關提供）

香港足球盛會2026｜公開訓練日期、時間及票價

參賽球隊的公開訓練環節將在啟德主場館舉行。公開訓練的門票將於2026年5月14日起與賽事門票同時發售。公開訓練的門票票價為港幣299元。大會已公布曼城及車路士的公開操練的日期及時間，其他有待大會公布。

香港足球盛會2026公開操練日期及時間 日期 時間 操練球隊 2026年7月31日 晚上7:30 曼城 2026年8月4日 晚上7:30 車路士 地點：啟德主場館 票價：港幣299元

香港足球盛會2026｜曼城、車路士、國際米蘭及祖雲達斯將會訪港，於啟德主場館踢表演賽。（Getty Images）

香港足球盛會2026｜曼城、車路士、國際米蘭及祖雲達斯將會訪港，於啟德主場館踢表演賽。（Getty Images）

香港足球盛會2026｜曼城、車路士、國際米蘭及祖雲達斯將會訪港，於啟德主場館踢表演賽。（Getty Images）