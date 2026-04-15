足球盛會｜據悉8月舉行 曼城、車路士、國際米蘭、祖雲達斯參賽
撰文：林遠航
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【足球盛會／曼城／車路士／國際米蘭／祖雲達斯／啟德體育園】去年在啟德體育園主場館舉行的「香港足球盛會」大受球迷歡迎，兩度打破本港體育賽事入場人數紀錄。賽會早前宣布「添食」，主辦機構向傳媒發採訪通知，將於下周二（21日）舉行今年度賽事的新聞發布會，惟未透露有關訪港外隊的信息。
據《香港01》了解，與去年一樣，賽事將有四支球隊，都是由意甲及英超組成，包括曼城、國際米蘭、車路士及祖雲達斯。
去年「香港足球盛會2025」入場人數破紀錄
啟德體育園去年3月開幕，澳洲活動公司TEG Sport在7月曾主辦「香港足球盛會2025」，兩場賽事為「渣打盃」利物浦對AC米蘭，以及「健絡通盃」阿仙奴對熱刺，分別吸引到49,704及49,975名球迷入場，兩度打破本地體育賽事入場人數紀錄。
早前TEG Sport向傳媒發採訪通知，將於下周二（21日）舉行「香港足球盛會2026」的新聞發布會。據《香港01》了解，賽事將於8月舉行，預料與球會因世界盃較遲開操有關。四支參賽球會則包括曼城、國際米蘭、車路士及祖雲達斯，估計比賽形式亦會與去年類同。
連同早前公布的「奧迪足球峰會」拜仁慕尼黑對阿士東維拉，今個8月將有六隊歐洲頂級聯賽球會訪港。
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