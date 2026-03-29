葵廣20年街坊零食店「小息零食」3.31最後營業　老闆娘難忘街坊情

一袋袋五顏六色的糖果鋪滿店面，任誰走過也一定瞥上一眼——說的是「小息零食」，葵涌廣場其中一道最標誌性的店舖。不過，這家屹立葵廣20年的街坊零食店，將於本月31日最後一日營業。老闆娘蔡女士指，結業純粹因家人勸退、打算退休享清福，與利潤無關。



20年裏，最令老闆娘不捨的是與街坊的連結。她說，有很多街坊光顧，甚至有人從美國回來，也會特地來光顧。說着說着，她也眼泛淚光。



「小息零食」有一袋袋五顏六色的糖果鋪滿店面，任誰走過也一定瞥上一眼。（洪戩昊攝）

「小息零食」有一袋袋五顏六色的糖果鋪滿店面，任誰走過也一定瞥上一眼。（洪戩昊攝）

臨近結業，不少人到場光顧。（洪戩昊攝）

由在葵廣工作員工變成老闆娘 因家人勸退、享清福而結業

老闆娘蔡女士原本在葵廣打工，看到「小息零食」現時的舖位出租，便決定搖身一變、成為老闆娘，一做便是20年。雖然賺得不多，但總算能「搵兩餐」。而由於依賴熟客生意，所以即使在市道不佳的今天，她的利潤也沒有特別下降。

她表示，結業純粹因家人勸退、打算退休享清福，與利潤無關。不過，她亦承認零售業愈來愈難做，「都差咗少少......做邊行都差咗少少。你話真係好生意就呃人嘅，但係搵兩餐都OK嘅。」

20年裏，最令老闆娘不捨的是與街坊的連結。她說，有很多街坊光顧，甚至有人從美國回來，也會特地來光顧。說着說着，她也眼泛淚光。

20年裏，最令老闆娘不捨的是與街坊的連結。（洪戩昊攝）

小妹妹向老闆娘做心心手勢 獲贈糖果

短短的採訪期間，這種連結也不斷實在地展現出來。老闆娘和許多客人有講有笑，尤其是其中一位小妹妹經過時向老闆娘做心心手勢，老闆娘便笑着送她糖果。

這位小妹妹的父母指，他們未搬到附近前，在逛葵廣時已注意到這家店，因為它放出來的糖果琳琅滿目。其後，他們搬到附近，每天也會帶同女兒路過；女兒經常和老闆娘互動，於是便建立了連繫。對於「小息零食」結業，他們也覺得很可惜，因為像這樣的街坊零食店已買少見少。

冼小妹妹經常和老闆娘互動，令冼家與老闆娘建立了連繫。（洪戩昊攝）

街坊：街坊零食店特別之處是可試食和自訂購買份量

另一位街坊陳小姐則認為，「小息零食」這類街坊零食店的特別之處是可以試食，而且購買的份量可以自訂。喜愛吃話梅的她，每次光顧也獨沽一味。「小息零食」結業後，她頓失買話梅的地方，表示唯有轉到葵廣另一家零食店。

除了糖果外，還有街坊零食店必不可少的涼果。（洪戩昊攝）