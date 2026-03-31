服務街坊20年葵廣零食店「小息零食」今最後營業　多人臨別來掃貨

在葵涌廣場二樓走過，五彩繽紛的糖果與涼果映入眼簾，抬頭一看，是擁有20年歷史的「小息零食」。今日（31日）是該店最後一天營業，下午所見，店面仍有林林種種的零食，老闆娘葉女士指店舖將會在晚上10時關門，舊雨新知都臨別來「掃貨」，下午一時半、距離關門還有逾7小時，積存貨量已被買至僅剩一、兩成。



有不少在附近上班的打工族趁午飯時段來光顧，有OL花費160元購買包括話梅在內的多款零食，她稱最喜歡店舖的人情味，「譬如佢（老闆）會話畀多幾粒你，又或者係（叫你）買少少試吓先啦，即係佢唔係話一定要你買好多。」亦有顧客表示從小已開始光顧，感嘆道：「冇咗就真係好似冇咗個回憶咁。」



下午所見，店內仍有林林種種不同款式零食。（董素琛攝）

今日（31日）是「小息零食」最後一天營業，不少熟客前來光顧。（董素琛攝）

今日（31日）是「小息零食」最後一天營業，不少熟客前來光顧。（董素琛攝）

今日（31日）是「小息零食」最後一天營業，不少熟客前來光顧。（董素琛攝）

今日午飯時段所見，店內仍有林林種種的不同款式零食，擺放在架上供顧客選購，大批熟客趁最後一天前來光顧，當中不少是上班族，老闆娘葉女士與另一位店員做到冇停手，忙得不可開交，但她仍耐心向顧客道謝。

老闆娘葉女士早前對《香港01》指，結業是因家人勸退、打算退休享清福，與利潤無關，又指最不捨是與街坊的連結。她今日指，店舖將會在晚上10時關門，現時積存的零食貨量亦賣得七七八八，僅剩一至兩成。

附近上班的黃小姐已光顧該店超過10年，認為此處所售零食價格較便宜。（董素琛攝）

附近上班的黃小姐已光顧該店超過10年，故知悉今日最後一天營業，趁午飯時段與同事來光顧，花費160元購買話梅等零食，笑說要「支持吓啲小店」。她續說，平日通常會在此處購買零食，認為價格較便宜，加上「唔係太鐘意大陸個啲...... 呢啲（零食）感覺健康啲」。她對店舖結業感不捨，指最喜觀的是其人情味，「譬如佢（老闆）會話畀多幾粒你，又或者係（叫你）買少少試吓先啦，即係佢唔係話一定要你買好多。」

同行的葉小姐則以30元購買了半磅柑桔，她說同樣光顧該店10多年，認為其衛生程度雖不如預先包裝的零食般好，但卻笑指這是「懷舊的味道」，是她的童年回憶。對於店舖結業，她說感到可惜，感嘆道：「因為𠵱家始終好多都係啲連鎖舖，因為我哋細細個係𠵱啲地方長大，所以冇咗就真係好似冇咗個回憶咁」。

居民伍小姐亦已光顧該店多年，今日與兒子同來花費40元購買話梅肉，她認為老闆娘為人友善，故對該店結業感到不捨，認為受經濟變差等大環境因素影響，類似的商店已「買少見少」。