麵包鈉含量｜法式長包與比高包含量相近　較同重量提子麥包高4倍

麵包為港人日常飲食的主要食物之一，食環署食安中心今日（27日）公布麵包鈉含量風險評估研究結果。發現麵包樣本平均鈉含量低於「高鈉」水平，當中以法式麵包的鈉含量最高，各樣本平均每100克含550毫克鈉，即進食三分一條法式麵包，已達世界衞生組織建議每日鈉攝取量上限的四分一；而不少人也愛吃的比高包（Bagel），每100克也含高達470毫克鈉。以同樣重量計，提子麥包每100克鈉含量只有100毫克。



食安中心表示，發現不同供應商生產的同款麵包，鈉含量差異明顯，反映業界在改變配方仍有減鈉空間。



食安中心7月27日公布麵包鈉含量風險評估研究結果。（歐陽德浩攝）

食安中心搜集共112個麵包樣本 涉12種較常食用麵包

食安中心今日公布麵包鈉含量風險評估研究結果，中心從市面零售店搜集共112個非預先包裝麵包樣本測定鈉含量，涵蓋12種公眾較常食用的麵包，包括比高包、牛油排包、芝士包、雞尾包、牛角包、法式麵包、菠蘿包、腸仔包、芝麻包、甜餐包、吞拿魚包和提子麥包。

食安中心研究發現各樣本平均鈉含量為每100克320毫克。（歐陽德浩攝）

腸仔包餡料佔整個麵包含量55% 吞拿魚包餡料佔35%

研究結果顯示，各樣本平均鈉含量為每100克320毫克，當中又以法式麵包為最高，提子麵包為最低；而比高包、牛角包、法式麵包和甜餐包，其鈉含量與海外研究相若或更低。

研究並特別提到，腸仔包及吞拿魚包的餡料，即腸仔及吞拿魚，分別佔整個麵包鈉含量的55%和35%。

三分之一條長棍法式麵包（約重100克）的鈉含量達550毫克。

平均鈉含量最高的三個種類：



1. 法式麵包：每100克550毫克

2. 芝士包：每100克490毫克

3. 比高包：每100克470毫克



腸仔包的餡料佔整個麵包鈉含量的55%。（資料圖片）

吞拿魚包的餡料佔整個麵包鈉含量的35%。（資料圖片）

平均鈉含量最低的三個種類：



1. 提子麥包：每100克100毫克

2. 牛油排包及甜餐包：每100克130毫克



提子麥包為研究中平均鈉含量最低的種類。（資料圖片）

食安中心的研究涵蓋12種公眾較常食用的麵包，包括牛角包。（歐陽德浩攝）

不同供應商麵包鈉含量各異 反映業界配方有減鈉空間

食安中心發言人表示，雖然研究檢測的麵包樣本，整體平均鈉含量低於「高鈉」水平，即每100克多於600毫克，惟個別麵包種類的鈉含量較高，例如進食三分之一條長棍法式麵包或一個芝士包，均重約100克，已達世界衞生組織建議每日鈉攝取量2,000毫克上限的四分一。

食安中心又指，研究亦發現由不同供應商生產的同款麵包鈉含量差異明顯，反映業界在改變配方仍有減鈉空間。

食安中心指，不同供應商生產的同款麵包鈉含量差異明顯，反映業界在改變配方仍有減鈉空間。（歐陽德浩攝）

籲業界3點減鈉 例如售體積較小麵包

食安中心建議三點，業界可考慮改變製作方法和成分配方，以減少麵包的鈉含量；也可為消費者提供更多較低鈉的選擇，或提供體積較小的麵包；以及建立公司食品資料庫，記錄製作麵包的鈉含量，以便監控。

食安中心的研究涵蓋12種公眾較常食用的麵包，包括提子包（貨架中層麵包）。（歐陽德浩攝）

消費者買預先包裝麵包應參閱營養標籤

食安中心又指，正推行麵包減鹽計劃，與業界合作通過改變配方，提供減鈉的白方包和麥方包，呼籲消費者保持均衡和多元化的飲食，避免大量進食鈉含量較高的麵包，以免攝取過量的鈉，若購買預先包裝麵包，應參閱營養標籤所標示的鈉含量，同時留意其他營養素如糖或脂肪的含量。