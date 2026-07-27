西環的士司機被殺案　被告稱受涉AI的技術威脅　拍片向同路人解釋

的士司機在西環東邊街酒店外接載乘客後，遭人捅頸殺害，涉案無業漢否認謀殺，案件(HCCC150/2024)今(27日)在高等法院續審，控方繼續播放被告的錄影會面。他指越是與別不同的人，政府便越有興趣針對，而他已遭政府透過「V2K」(Voice-to-Skull，聲音傳至頭骨) 等方法威脅及虐待6年，又指相關技術涉及AI，對很多已成為目標的人而言，這技術過於先進，但他自小學習電腦，又了解心理學，故知發生在其身上的事，他亦因此有在YouTube及Facebook等社交媒體，以拍攝影片等方式，向被針對的人講解情況。



被告蔡南生（35歲，無業）否認一項謀殺罪，指他於2021年10月12日，在港謀殺韋劍雄(48歲)。

被告蔡南生在錄影會面上向警員稱，他受到政府針對，並受到「V2K」等技術所威脅。(警方提供照片)

被告蔡南生被指登上事主韋劍雄所駕駛的的士後，即拔刀行兇。(資料圖片)

被告稱在港受超大規規監控騷擾

控方上周播放被告第一個和第二個錄影會面，他在第二個會面中提及於2016年從南非來港定居，在港受到超大規模的監控騷擾，又稱遭秘密警察虐待。

指政府會以V2K技術及WiFi作監視

控方今播放被告的第三個錄影會面，他繼續提及遭南非政府騷擾和攻擊的事，並指政府會派人到其居住和工作的地方，同時亦會使用「V2K」技術和Wi-Fi作出監視。他形容政府會戲弄他人，並控制局勢。警員問他政府這樣做有何得益時，被告指政府可大規模控制他人的思想。

越是與眾不同的人政府越有興趣針對

警員續問他，政府以何種標準選定針對的對象，被告指越是與眾不同的人，政府越有興趣針對，因為他們會從中獲得新的經驗。被告又稱已被虐待6年。

曾拍片放YouTube講述V2K

警員亦有在被告面對播放一段YouTube影片，標題為「Matthew Choi is software developer describes V2K harassment」(軟件開發者蔡南生描述V2K騷擾)，被告確認他是片中人，又指很多成為目標的人，不懂得如何準確描述被針對。

拍片向受針對的人講解

被告補充，針對他們的技術涉及AI，對於受針對的人而言過於先進。但被告自小學習電腦，亦了解心理學，遭針對後知道身上所發生的事，因此他有在YouTube、Facebook向其他被針對的人講解情況。

指有AI後可以大模控制思想

被告續指，90年代沒有AI，需要聘用4至5人，加上電腦才可以針對一個人，加上要控制該人的朋友等，需額外聘用數人，換言之需要聘用12人才可針對一個人，這做法並不划算，因此當時被針對的人，大概都非常富有。而現今有AI，可以大規模控制思想。

除了V2K並有極低頻可作控制

此外，被告亦提及「極低頻率」(extremely low frequency)，指這是騷擾的其中一種方式。他指「V2K」即是「Voice-to-Skull」（聲音傳至頭骨) ，和「極低頻率」相同， 並解釋被針對的人，腦部會接收到相關頻率，香港人口密集，控制者更容易使用相關技術。

放刀在床邊感到安全

被告又指，他被人透過「V2K」的方法威脅，因此把刀放在床邊，此舉讓他感到更安全。