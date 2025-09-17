施政報告2025｜放寬地積比轉移推動重建　北都留3幅地予市建局

行政長官李家超周三（17日）在立法會宣讀任內第四份施政報告，表示政府會於未來十年將準備好約2,600公頃「熟地」，滿足發展需求，房屋署會設立「項目促成辦公室」，協調各部門加快公營房屋工程。



私人發展方面，政府除放寬停車場總樓面面積豁免，亦會放寬地積比率轉移安排，容許重建項目未用盡的地積比率跨區轉移到其他地區以至新發展區，吸引市場重建。政府會在北都古洞北及粉嶺北新發展區預留三幅土地讓市區重建局籌劃興建新樓，作為將來「樓換樓」的替代單位。



李家超亦指，將於2026年修訂《建築物條例》，加大違反法定通知或命令和嚴重僭建的阻嚇性，並加強規管承建商。



在未來十年將準備好約2600公頃「熟地」

李家超指，政府必須儲備充足的土地，以滿足大型發展項目、長期經濟發展和市民住屋的需要。土地儲備就如銀行存款，需時可用，閒時則存。政府會持續造地並掌握土地供應主導權，同時透過精簡審批程序、優化行政流程、加強內部協作，以及善用科技和檢視標準等，提升造地效率和降低建造成本，以保障市民利益和發展需要。

政府在未來十年將準備好約2600公頃「熟地」，以滿足發展需求，亦讓政府有健康的土地儲備。政府會繼續精簡法定程序和行政流程，包括簡化工程審批，訂立清晰服務時間承諾，並加強統籌相關部門的審批流程，加快審批。

房署設項目促成辦公室 協調部門加快公屋工程

房屋署將設立「項目促成辦公室」，就公營房屋工程協調各部門加快完成工作。房屋局已實行新管控方法，為完成工程訂立目標時間，「倒逼」各環節加快落成。

發展局將於明年推行「成本管控數碼平台」，建立市場價格資料庫，並應用AI分析過往政府工程的成本數據等，確保未來項目設計更具成本效益。房屋署亦已利用自主研發的「BIM系統化地基工程設計」，自動生成設計方案，進一步節省成本。

「香港建築科技研究院」會持續檢視政府工程的建築標準及要求，房屋局亦會研究在公營房屋建築物料審批時，認可更多地區的標準。

發展局會在2026年上半年試行中央集中採購，將率先應用於包括鋼筋和「組裝合成」構件等常用物料，以節省成本。房屋局亦會在明年試行集中採購「組裝合成」構件，並已設立標準建築物料資料庫，涵蓋鋁窗、間隔牆等常用物料，以加快審批流程。

李家超指會放寬目前地積比率轉移安排，增加市場重建誘因。（資料圖片／廖雁雄攝）

私人項目建兩層以下停車場 總樓面面積全數豁免

政府亦將放寬私人發展項目中停車場總樓面面積的豁免安排，發展商如在地面興建不超過兩層停車場，其總樓面面積可獲全數豁免，並取消興建地庫停車場作為豁免條件的強制要求。

推動市區重建 放寬跨區地積比率轉移

李家超指會以新思維，利用新發展土地推動市區重建。他指會放寬目前同區地積比率轉移安排，容許重建項目未用盡的地積比率跨區轉移到其他地區以至新發展區，增加市場重建誘因。

政府會在北都古洞北及粉嶺北新發展區預留三幅土地讓市區重建局籌劃興建新樓，作為將來「樓換樓」的替代單位。

針對重建需要較迫切的七個指定地區（長沙灣（所屬大綱圖亦覆蓋深水埗）、馬頭角（包括九龍城和土瓜灣）、旺角、西營盤及上環、荃灣、灣仔及油麻地。），試行適度增加私人重建項目地積比率，容許將增加的地積比率轉移至北都或其他地區使用，或轉為金額用作抵銷在投地或進行其他項目地契修訂、原址換地所須繳付的地價。

修訂《建築物條例》阻僭建、違命令個案

李家超指，政府明年會修訂《建築物條例》，加大違反法定通知或命令和嚴重僭建的阻嚇性，並加強規管承建商。

李家超又指要釋放市區工業用地，他指2000年起，規劃署已進行五輪全港工業用地分區研究，將部分工業用地改劃作住宅、商貿等用途。政府今年將展開新一輪研究，2026年內提出建議，包括活化工廈計劃未來路向。

