施政報告｜放寬地積比推動市區重建　甯漢豪：政府須提供誘因

今年《施政報告》提出放寬地積比率轉移安排，容許重建項目未用盡的地積比率跨區轉移到其他地區以至新發展區。發展局局長甯漢豪今日表示，推行相關措施的初心昃推動重建，最終得益的只有市區小業主。她又表示，新措施有很多執行細節，未來幾個月會跟業界團體、 地建會及持份者討論細節，希望明年上半年落實。



特首李家超9月17日下午就新一份施政報告舉行記者會，他先花近一小時詳細解說理念及各項政策因由。（鄭子峰攝）

施政報告提出三招推動市區重建

行政長官李家超在《施政報告》表示，政府會以新思維、利用新發展土地推動市區重建。李家超提出三項措施，包括：

放寬地積比率轉移安排，容許重建項目未用盡的地積比率跨區轉移到其他地區以至新發展區；在古洞北及粉嶺北新發展區預留三幅土地讓市建局籌劃興建新樓，作為「樓換樓」替代單位；在七個指定地區試行適度增加私人重建項目地積比率，容許將增加的地積比率轉移至北都或其他地區使用，或轉為金額用作抵銷在投地或進行其他項目地契修訂、原址換地所須繳付的地價。

重建速度追不上樓宇老化 甯漢豪：政府須「推一把」

甯漢豪今日在記者會上解釋，過去10年50年樓齡樓宇每年增加500多幢，但重建規模只有160幢。政府需要「推一把」，吸引發展商投入重建。她指出，政府在2023年7月已透過城規會容許油旺地區重建作同區地積比轉移今次容許跨區地積比轉移, 希望提供誘因給市建局或私人市場。

9月19日，發展局局長甯漢豪出席《施政報告》相關措施記者會。（夏家朗攝）

甯漢豪強調，送地積比與容許把地積比轉做金錢的初心都只有推動重建，最終只會令市區的小業主得益，畢竟舊區重建問題嚴重。她指出，兩項措施有很多執行細節需要處理，未來幾個月會不同持份者討論，希望可在明年上半年落實。

有記者問及是否由於市場對重建反應欠佳，所以要推措施利誘他們參與。甯漢豪回應道，私人市場重建參與度受兩個大方面影響，首先是市場環境與經濟環境，過去一兩年房地產市道並非旺盛，所以併購及申請重建比往年慢了一些，但最近幾個月有了一些「郁動」。

9月19日，發展局局長甯漢豪房屋局局長何永賢出席《施政報告》相關措施記者會。（夏家朗攝）

第二個影響是屬系統性問題。甯漢豪表示，舊樓容積率普遍較高，與現代規劃標準下制訂的規劃大綱圖並不一致，例如老舊地區樓宇的容積率可達17倍，即使重建時盡量保留，但要兼顧高度限制等因素，無法完全一樣，若政府不「推一把」，就缺乏足夠誘因吸引發展商投入重建。