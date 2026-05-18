廣西柳州再5.2級地震 天文台接獲逾百市民報告在本地感到地震
撰文：倪清江
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香港天文台今晚（18日）近10時公布，廣西再次發生一次5.2級地震，震中位於南寧之東北偏北約200公里、即距離香港之西北偏西約550公里，震源深度約8公里，強度與位置和今日凌晨0時21分的廣西地震一樣。天文台接獲超過一百名本港市民報告，表示感到這次地震，震動維持數秒。
中國地震台網資料顯示，廣西柳州柳南市今晚9時44分24秒，發生5.4級地震，震中距離香港548公里。
天文台：本港地震烈度為修訂麥加利地震烈度表第II (二)度
天文台表示，根據初步分析，今晚9時44分廣西發生一次 5.2級地震，震中位於北緯24.37度，東經109.26度附近，即南寧之東北偏北約200公里、即距離香港之西北偏西約550公里，震源深度約8公里。
天文台接獲超過一百名市民報告，表示感到這次地震，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第II (二)度，即在樓宇上層或合適位置，且在靜止中的人有感。
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