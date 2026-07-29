宏福苑｜宏業工程顧問黃忠基：在大維修無實質角色　促裁定無疏忽

調查大埔宏福苑火災的獨立委員會聽證會在本月中（17日）結束，獨立委員會正陸續上載多名證人的供詞及無出席人士的回覆。其中大維修承商宏業工程的被捕工程顧問黃忠基的證人供詞今晚（29日）上載，黃忠基表示，他在大維修工程中並無任何實質角色，大維修期間宏業不只他一個獲授權簽署人（AS）。



黃忠基又指，他對投標、工人吸煙、火警警報系統被關閉等等，因為並無參與，無立場評論，懇請委員會裁定他在大火中無任何疏忽。



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大維修承建商宏業建築3名負責人被捕 黃忠基為宏業獲授權簽署人

宏福苑火災後，警方以涉嫌「誤殺」拘捕宏福苑大維修承建商宏業建築工程公司三名負責人，其中一名被捕人是宏業的工程顧問黃忠基，他同時是宏業的獲授權簽署人（AS）。在大火前，宏業在屋宇署的一般建築承建商名冊除了黃忠基，有另一名AS張玉濤。

警方在火災翌日，以涉嫌「誤殺」，拘捕「宏業建築」三名負責人，三人分別董事何建業（52歲）、侯華建（54歲），以及授權簽字人黃忠基（68歲）。圖為一名黑布蒙頭、手持拐杖的男子，他由探員押解到馬鞍山沃泰街8號搜證。（資料圖片／馬耀文攝）

黃忠基：沒有參與驗樓、投標等事項 不解為何要承擔職責

黃忠基為聽證會當中的涉事方，他雖然未有出席作供，但就在3月初向獨立委員會提交了書面供詞。他在供詞中，他表示沒有參與驗樓、投標等事項，又指在宏福苑大維修工程中無扮演任何實質角色。

黃忠基又在供詞指，他在大維修工程其間是宏業其中一名獲授權簽署人，但認為負責大維修工程的獲授權簽署人，是在提交予房屋局獨立審查組（ICU，Independent Checking Unit）的表格上有簽名的人，不解自己為何會被假設承擔該職責。他又指，按一貫做法，大維修進度報告由顧問公司鴻毅提供，但進度報告中的資料根本不準確。

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黃忠基又指，對於有工人在地盤吸煙、火警警報系統被關閉、樓梯開木制「生口」、住戶窗戶被發泡膠板遮蓋等，他並未參與，故無立場評論。

他最後在供詞中，懇請委員會裁定他在是次火災中並無任何疏忽。他形容今次火災是任何人皆不願再次看到的悲劇，又指真誠希望委員會能夠得出具建設性的結論，避免日後再有悲劇發生。