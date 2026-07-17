宏福苑聽證會｜共30場正式完結待寫報告　結語永誌不忘、無從抵賴

大埔宏福苑大火獨立委員會全部聽證會今日（16日）結束。獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃在總結陳辭的結尾表示，今次事件明顯涉及不同個體、環環緊扣的問題，結案陳詞對各單位的嚴厲批評不是輕率作出，「每項批評都是經扎扎實實的證據，他們無得抵賴。」他又指，對罹難者最好悼念，就是不折不扣落實改革，「香港的社區不可以再有同類悲劇」。

獨立委員會主席、法官陸啟康則表示，委員會將撰寫報告，建立事實框架，再作改善建議。他又指，建議要顧及不同考量，預期最終作出的建議較方向性，會再研判事件中承建商、工程顧問、政府部門的責任作結論。

杜淦堃向罹難的168人，包括殉職消防員何偉豪再一次致以深切哀悼，又指罹難者名單會記載入委員會正式紀錄，永誌不忘。陸啟康宣布聽證會正式完畢後說：「大家保重」。



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宏福苑聽證會7.17第三十場重點

2026年7月17日，宏福苑獨立委員會聽證會最後一日，獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃（右）。（蔡正邦攝）

前後歷時近四個月、一共30場的宏福苑大火獨立委員會聽證會在今日下午迎來最後一節，獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃就圍標問題作總結陳辭後，總結今次匯報。

他展出參考「格蘭菲爾問責網」（Grenfell web of blame）的圖片，指2017年英國的大火後，調查委員會製作了圖表，說明責任誰屬。他又指，宏福苑與格蘭菲爾大火一樣，事後各方不斷推走自己責任，惟他強調，若當時有「做多一點」，今次傷亡有機會減少。

2025年12月1日，宏福苑大火後，災場外擺滿悼念鮮花。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

2017年英國格蘭菲爾大火後，調查委員會製作了「Grenfell web of blame」圖表，說明責任誰屬。（Counsel to the Grenfell Tower Inquiry）

批評基於扎實證據 無從抵賴

杜淦堃又指，今次大火沒有單位要負上全部責任，因為好明顯涉及不同個體、環環緊扣的問題。他強調，結案陳詞對各單位作的嚴厲批評，不是輕率作出，被指控一方能作回應，有人雖不回應，但每項批評都是經扎扎實實的證據，「他們是無得抵賴」。

▼168名死難者完整名單▼



死難者名單載入正式紀錄 永誌不忘

杜淦堃認為，這場悲劇教訓是艱難和沉重，只有正視才會令香港變成安全地方。對罹難者最好悼念，就是不折不扣落實改革，香港的社區不可以再有同類悲劇。

他又指，今次委員會的報告會是這場悲劇如何發生的最權威記錄；對香港而言則是改革的基石，亦為問責和法律後果提供堅實基礎。對於政府代表大律師承諾，會就委員會裁定的事實和提出的建議作跟進，杜淦堃指，委員會對此歡迎，又相信市民會監察。

杜淦堃最後再次向全部168名死者，包括殉職消防員何偉豪致以深切哀悼。他又指，死者的完整名單將載入正式紀錄中，永誌不忘。

2026年7月17日，宏福苑獨立委員會聽證會最後一日，獨立委員會主席陸啟康。（蔡正邦攝）

陸啟康：如無完整交代 所有慰問都是空談

獨立委員會主席、法官陸啟康則表示，宏福苑火災是香港近年最嚴重事故，留下難以磨滅創傷，令不少市民心痛，就此再次向居民致以深切慰問。他強調，委員會在調查過程中，按不偏不倚原則工作，並細心審視、考慮各方資料，向居民交代真相。他深信，如非有事實支持交代，所有慰問都是空談。

委員會自3月開始聽證會，檢視通訊紀錄等資料，安排證人作證，舉行30場聽證會、聽取共80名證人證供。陸官感謝涉事方及律師團隊及秘書處等，令聽證會順利完成，又感謝城大建築學，協助團隊製作電腦3D模型。他又感謝宏福苑居民提交大量資料，稱為還原真相發揮關鍵作用，又指明白每份證供都承載失去家園的傷痛。

他又指，在不影響其他程序，或考慮個人私隱的前提下，委員會將把證人供詞上載至網站，會盡可能上載。

2025年12月1日，宏福苑大火後，災場外擺滿悼念鮮花。（資料圖片 / 夏家朗攝）

下階段撰寫報告

下一步委員會將撰寫報告，陸啟康指是關鍵的一環，須以海量資料為基礎，制定事實框架，作改善建議。他指，建議須顧及不同考量，包括資源配套、資源細節等，預期最終就職權範圍下的建議，會較方向性。獨委會將建基證據和分析，就工程顧問和承辦商、消防裝置承辦商、物管及政府部門的責任作出結論。

陸啟康又指，正如死者家屬所述，香港社會為了今次慘劇，付出非常大代價，希望總結經驗，防止悲劇再發生，也是對死難者應有的交代，最後他宣布聽證會正式完畢，「大家保重。」

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