伊院醫生涉濫開咳藥水興奮劑自存　辯稱拿藥看門口　行為失當罪成

伊利沙伯醫院耳鼻喉科副顧問醫生李志良，涉以家人和家傭名義處方逾千瓶咳藥水，另多開精神科藥物給2名病人再回收，他否認告公職人員行為失當，辯稱藥物拿來「看門口」和分發給親朋，又稱同事也會向他取藥。法官林偉權今(6日)裁定李醫生罪成，並斥他違反行醫者責任，指被告即使有精神問題，案發時有能力分辨是非。但他不想判刑嚴重到令到李「萬劫不復」，先為李索取社會服務令報告及驗尿報告，押後至5月15日判刑，李續准保釋。



被告是耳鼻喉科副顧問醫生

被告李志良（50歲），被裁定2項藉公職作出不當行為罪成，指他於2015年3月至2020年9月期間，在醫院管理局(醫管局)轄下伊利沙伯醫院作耳鼻喉科副顧問醫生時，在8名病人沒有應診情況下，利用他們的名義作出診症預約，並向他們處方兩種藥物，即 Actifed Compound Linctus 及 Methylphenidate HCL ，兩藥均為受管制藥物，醫院職員因而配藥，被告則取走並私自保存；被告另涉向2名病人處方上述兩種藥物，其劑量高於2人所需，之後要求2人將過多的藥物退還給他，由他保存。

被告自2011年一直為受僱於醫管局的副顧問醫生，案發時被派駐到伊院耳鼻喉科擔任副顧問醫生。

被告李志良，否認公職人員行為不當，在區域法院受審。(劉安琪攝)

醫生專業守則必須恰當處方藥物

案情指，被告作為醫管局的醫生，須遵守醫管局和醫委會制定的多份內部指引，包括在確定藥物治療為適當做法時，才可向病人處方藥物；病人不再需用的藥物，亦要收回並交予院方。

用家人及病人名義處方藥物自存

被告被指在案發期間，在門診或用病房電腦系統，為其妻、父母、弟、兩名兒子及兩名家傭，建立診症預約記錄，並為他們處方涉案的藥物，其中一名家傭曾到伊院取藥，之後把藥交回給被告。

被告另於2016年4月至2020年8月，為3名病人診症處方過量劑量的藥物，然後叫他們把藥物退回給他，但沒有退回給醫院。

認曾服用止咳藥但否認濫藥

被告在2021年11月23日被捕，警誡下指Act Co 屬於鎮痛藥，可造成上癮，是難在市場上取得的止咳藥；MTD則是中樞神經興奮劑，需醫生處方。他承認在其家人不知情下，以他們的名義處方藥物，亦曾向病人額外處方藥物再叫病人退回給他，他稱私下保存這些藥給其他同事，亦承認曾服用Act Co 和 MTD，但否認濫藥 。

案件編號：DCCC 1123/ 2022