男生泳池兩度非禮師弟　始發現患自閉譜系障礙　官先取報告押後判

18歲男生在觀塘泳池兒童游泳池及淋浴間內兩度非禮師弟，他今（30日）在觀塘裁判法院承認2項非禮罪（KTCC 384/2026）。辯方求情指，被告犯本案後確診患自閉症譜系障礙，他或未必能察覺到一般人認為有問題的事。署理主任裁判官李志豪先為被告索取感化及心理報告等，押後至8月31日判刑。



被告黃子軒（18歲，高級文憑學生），被控於2025年10月8日，在香港九龍觀塘翠屏道2號觀塘游泳池，分別在兒童游泳池及淋浴間內猥褻侵犯X。

被告黃子軒在觀塘法院認兩項非禮罪。

先後在泳池及淋浴間非禮男童X

案情指，被告是13歲男事主X的師兄，當日被告邀請X游泳。被告在兒童池碰X的下體約4秒。X受驚不適，轉往男更衣室，被告尾隨X並一同進入淋浴間。被告邀請X一起洗澡，X拒絕，叫被告去其他淋浴間。被告留下未走，期間假裝意外觸摸X的下體3次，並伸手入X的泳褲內，表示要為X手淫，又脫下褲子，用下體碰X的臀部1次。X感到害怕，回家告知家人並報警。被告被捕時稱一時好奇摸X的下體，他感到很後悔。

被告情緒及認知能力較一般人弱

辯方求情指，被告沒案底，案發只有18歲，心理發展不成熟。他在案發後被診斷有自閉症譜系障礙，其情緒控制和認知能力較一般人弱，亦不善與人溝通，目前正接受心理和精神科治療。被告、其母親和胞姊事後向X道歉，被告答應以後不會重犯。

官稱對被告坦白認罪感欣慰

李官表示對被告坦白認罪感到欣慰，但同時法庭要保護受害人，明言本案控罪嚴重。李官先索取感化報告、社會服務令報告及心理報告，不排除其他判刑選項，押後至8月31日判刑。