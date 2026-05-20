補習老師要7歲男童口交　稱幼時亦曾被性侵　認控制他人有快感

有性侵兒童前科的年輕補習教師，為一名6至7歲男童補習的8個月內，多番用口罩蒙男童雙眼要他口交，男童不從會指這是訓練。案件原定今（20日）判刑，辯方再作求情時透露，被告認有戀童癖，並透露他在5歲時亦曾遭幼稚園男老師性侵，可能導致他處理人際關係時有偏差，他亦承認控制他人有滿足感，心理報告指他重犯機會高，但被告願意接受治療。法官譚思樂稱需時考慮案例，把案押後至5月27日判刑。



被告吳天宇（24歲，補習老師）承認9項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪，餘下4罪獲存檔法庭。案發在2023年8月9日至2024年4月10日，九龍城某單位內，非禮年齡16歲以下的男童X。

被告吳天宇在荃灣法院作進一步求情後，法官稱要再押後判刑。（資料圖片）

被告在大學讀酒店管理

辯方已呈遞書面求情，指被告在大學讀酒店管理，心理報告顯示被告不善表達情感，理解社會規範有困難。被告在5歲時遭幼稚園男老師性侵，可能導致他處理人際關係時有偏差。此外，被告控制別人時會有滿足感，他為犯罪感到愧疚，願意承擔責任。辯方直言，心理報告顯示被告的重犯機會高，但被告願意接受治療。

要男童X跪下口交兼吞精

案情指，被告自2023年8月起上門為男童X補習，案發時X的父母均在外工作，只有家傭在家。首次事件發生在8月9日，當被告在X房間上課時，叫X坐在他對面，被告用自備的口罩，戴在X的眼上，讓X為他手淫，X依從。及至2024年3月，被告同樣用口罩遮蓋X的雙眼，要求X跪低為他口交，被告射精後叫X張開口，指示X吞下。

父母裝CCTV拍到非禮過程長達18分鐘

X對被要求吞下的事感到嘔心，並覺液體有味，事後告訴母親，但其母不肯定是否屬實，故未有報警。被告其後繼續向X施淫，X告知父親。父母期後在房間設置閉路電視，並監察被告行為，終揭發被告要求X口交及吞精，影片顯示被告犯案時間約18分鐘。

被告認若X不服從會指這是訓練

被告在2024年4月中旬被捕，警員在他身上搜出2個口罩。被告承認犯案，其行為沒得到X同意，並指當X不服從他時，他會說這是一種訓練。

案件編號：DCCC 967/2024