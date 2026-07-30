19歲以下自殺個案按年升三成　輔導機構指三成求助涉家庭問題

香港撒瑪利亞防止自殺會今（30日）公布，2025年共有1,019人因自殺死亡，當中青少年自殺個案佔47宗，較2024年上升30%，創下10年新高。



組織處理的青少年自殺危機介入個案中，最常遇到的問題便是家庭，佔29.4%。其中患有躁鬱症的阿珊（化名）受家庭問題困擾，曾兩度嘗試吞藥自殺，亦有自殘傾向，在社工介入後尋回自信。組織建議政府，將防止自殺機構納入「三層應急機制」，以跟進自殺傾向個案。



香港撒瑪利亞防止自殺會今（30日）公布，2025年共有1,019人因自殺死亡，當中青少年自殺個案佔47宗，較去年上升30%。（董素琛攝）

自殺危機處理中心主任韋賽姬（右）表示，中心對中至高危的個案，會進行密集式跟進，包括面談、家訪、電話輔導等。（董素琛攝）

2025年1019人自殺身亡 按年下降約10% 青少年個案反創10年新高

撒瑪利亞防止自殺會表示，根據死因裁判庭臨時統計，2025年的自殺死亡數目為1,019人，較2024年下降約10%。不過，按照年齡組別計算，2025年共錄得47宗0至19歲的青少年自殺死亡個案，較2024年上升30%，數字創10年新高。

撒瑪利亞防止自殺會指求助個案三大問題：家庭、精神健康、人際關係

撒瑪利亞防止自殺會2025年共處理228宗19歲或以下自殺危機介入個案，他們主要面對的問題依次為家庭（29.4%）、精神健康（20.2%）及人際關係（17.1%）。自殺危機處理中心主任韋賽姬指，對於中至高危的個案，中心會有危機輔導員進行密集式跟進，包括面談、家訪、電話輔導等。

阿珊（化名）勉勵同路人要勇敢踏出第一步，向信任之人求助。（董素琛攝）

曾輕生過來人：父母常拿來與胞姊比較 「咁我都唔需要生存啦」

阿珊（化名）今年22歲，中六時被診斷出躁鬱症，持續有自殺想法，曾兩度嘗試吞藥自殺。她說，姊姊自小的成績便比她好，父母會將她們作比較，指出她是較差的一個，讓她自覺「我都咁差，咁我都唔需要生存啦」。

一次與朋友逛街，見到有家長指著小朋友來罵，更直接觸動到她的情緒，「（家長說）你咁蠢㗎，點解你要做啲咁嘅嘢？」

社工接觸後重獲自信 不再自卑 籲同路人勇敢踏出第一步

阿珊及後在谷歌搜尋發現自殺處理中心，透過網上聊天服務，轉介至社工跟進。她說，以往會以戒手宣洩情緒，社工在得知後沒有怪責她，反而嘗試了解她背後的需要。她續指，與社工接觸後讓她明白自身亮點，不會如從前一樣自卑，「其實我好擅長藝術、同其他人傾偈。」她勉勵同路人要勇敢踏出第一步，向信任之人求助。

香港撒瑪利亞防止自殺會總幹事鄭頌（董素琛攝）

學校推行「三層應急機制」 為何青少年自殺個案反升？

政府在學校推行的「三層應急機制」自2025年起恆常化，為何青少年自殺個案不跌反升？韋賽姬表示，機制第二層的個案交由社區的非牟利機構處理，但指出防止自殺機構除了介入高危自殺個案外，亦會與低危人士，例如曾有個自殺想法的人去討論自殺的問題，討論生命的意義；因此，她建議在機制第二層引入防止自殺機構。

求助網站和熱線：

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「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288