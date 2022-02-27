疫下情緒困擾　2機構熱線共接309求助　防止自殺會：不滿政府排頭

2022年伊始，本港爆發第五波疫情，每日新個確診個案暴升至五位數，一幢幢大廈被圍封強制檢測，社區檢測中心排長龍，醫院床位及社區隔離設施不勝負荷，市民居家隔離，苦候檢測報告及衞生署安排，直至近日才將快速測試視為確診，其間令民怨沸騰之餘，亦令市民情緒困擾。香港撒瑪利亞防止自殺會24小時情緒支援熱線接獲相關求助大幅上升，在今年首兩個月最少接獲236宗，當中對政府處理手法不滿排首位；明愛向晴熱線亦在本月兩周內接獲73宗求助，更有抑鬱症患者因接種疫苗及家庭經濟問題受困擾，萌生死念。



去年全年共655宗因為疫情而導致情緒困擾，致電24小時情緒支援熱線個案，今年不足兩個月已經達236宗。（香港撒瑪利亞防止自殺會提供）

撒瑪利亞防止自殺會今年已接236求助 不滿政府排首位

香港撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國表示，因為疫情而導致情緒困擾，致電24小時情緒支援熱線個案，「我哋睇到啲數字趨勢似乎都升得幾緊要！」去年全年共655宗，但今年不足兩個月已經達236宗。去年個案提及受困擾的原因頭三位依次是因疫情影響工作、生活及對政府處理手法不滿，但今年順序則倒轉，對政府不滿升上第一位，影響生活及工作緊隨其後。

他指對政府處理手法不滿方面，主要包括強制檢測及檢測排長龍，長者面對強制檢測處境較為困難，需要家庭處理，而近日亦開始出現關於全民檢測的不滿；以及由於政府關閉很多不同處所而影響工作。

曾指，部份個案致電熱線只是訴苦，但工作受影響的人的情緒困擾會較大。他補充受疫情嚴重影響，該會服務受到影響，限制前往中心當值義工人數，否則相信求助個案數值會更大。現時該會已安排電話卡供義工在家接聽求助電話，但亦受系統綫路限制，遂已推出網上服務，以協助更多受情緒困擾的市民。

香港撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國表示，該會服務受疫情影響，限制前往中心當值義工人數，否則相信求助個案數值會更大。現時該會已安排電話卡供義工在家接聽求助電話，但亦受系統綫路限制，遂已推出網上服務，以協助更多受情緒困擾的市民。（香港撒瑪利亞防止自殺會提供）

向晴熱線農曆年後2周接73求助 包括26新個案

明愛向晴軒危機及教育專線團隊主任蔡泳詩表示，過去兩年只有零星致電向晴熱線的個案提及因疫情而情緒困擾，因而無紀錄，但自今年農曆新年後，發現因第五波疫情而情緒受困擾的個案增加，在2月5日至18日兩周共73宗，當中26宗是首次致電向晴熱線的新個案。

食肆東主財困須加按物業 抑鬱症患者不敢打針、憂生計萌死念

蔡泳詩稱，致電向晴熱線的個案提及因疫情而生意倒閉、失業及無法清還債務，其中有食肆東主生意受影響，擔心會否有資助，因透支信用卡而累積債務，需要加按物業還債。亦有個案對接種疫苗感到掙扎，基於身體原因或擔心疫苗副作用等原因而未接種，對於需要打疫苗才能進入不同設施，生活越來越多限制，而產生很多的情緒、焦慮，更有因為接種與否而增加家人衝突，影響家庭關係。其中一名抑鬱症患者因為需要定期覆診而打疫苗感到更擔心，同時擔心女兒疫情期間找不到工作，繼而家庭生計出現問題，該患者感到無出路，在電話中透露自殺念頭。

蔡泳詩指出，當一個人焦慮的時候，會不斷想着同一件事，並用所有時間追蹤相關資訊，不自覺地透支自己的身體及情緒。蔡泳詩建議，每日進行簡單放鬆活動，例如看書、聽歌，甚至是飲一杯熱茶及靜靜地沖涼，其間的一份安靜及專注，對於減少情緒及避免崩潰十分重要；亦要維持與其他人的連繫，親友日常連繫會給予自己一份支持的力量，尤其獨居人士及長者更需要有人關心，有需要人士亦可致電向晴熱線。

每日進行簡單放鬆活動，例如看書、聽歌，甚至是飲一杯熱茶及靜靜地沖涼，其間的一份安靜及專注，對於減少情緒及避免崩潰十分重要。 明愛向晴軒危機及教育專線團隊主任蔡泳詩

降低對子女要求 減少接觸網上媒體

曾展國表示，疫情期間衍生更多家庭問題，子女教養、夫妻爭執、年青人對父母厭煩等。他建議即使在家防疫亦要定下基本時間表，不要影響生活規律；對子女要求不要太高，「等大家都鬆啲喇」，安排活動及遊戲時間，藉以令家庭關係更和睦；夫妻之間要心平氣和，就子女學習問題達成共識；情緒不好時減少接觸網上媒體，避免爭拗；給自己獨處時間，每日開始前思考如何處理情緒，睡前檢討情緒表現。

臨床心理學家：新症暫未上升 舊症病情惡化

臨床心理學家鄒凱詩表示，一般病人以為臨床心理服務需要面談，但他們一般不想出街，所以暫時未見求診數字上升，不過舊症病情受疫情影響而惡化。本身很擔心健康問題的病人最受影響，他們不敢打針、不敢出街，每日看新聞，造成心情緊張、失眠、頭痛等，不敢看醫生，但不斷檢視自己是否有病徵，限制家人外出等，因擔心副作用而不肯打針的病人，生活受到很多限制，亦有擔心醫生不肯簽發新冠疫苗接種醫學豁免證明書而焦慮。

鄒凱詩稱要處理焦慮問題，首先要檢視焦慮原因能否解決，例如擔心醫生不肯簽發豁免證明書，宜及早就醫及查詢；擔心看到錯誤資訊，可請家人過濾資訊；不要無間斷看新聞或在社交媒體看負面消息，「睇得越多嘅時候，就會將災難化（大）一百倍」；保持運動及曬太陽，即使在家也要運動，帶氧運動更佳，可以瀏覽YouTube片段學習。另外與較理性客觀及會鼓勵人的朋友交談，盡量減少與較負面的朋友聯絡，避免經常圍爐取暖、抱頭痛哭，加劇彼此焦慮狀況。有需要便求助，尋求精神科醫生或心理學家網上問診服務，或社福機構熱線電話。

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

明愛向晴熱線﹕18288