地盤工涉禁錮強姦酒吧女拳手　辯稱：是性交易我無強姦佢　全罪脫

地盤工在酒吧飲悶酒認識猜枚女拳手後，涉以「睇貓貓」為名，相約女方到其住所後，期間涉持刀稱：「我係大陸人，我咩都唔驚。」又用索帶綁女方雙手後把她強姦。地盤工否認指控，警誡下稱：「我有同佢上床，呢次只係性交易，我無強姦佢。」又指女方因肉金問題不滿才報警。陪審團今（19日）在高等法院退庭商議兩個多小時，裁定地盤工非禮、強姦和非法禁錮等3罪全部罪名不成立。



被告陳漢邦，46歲，地盤工人。控罪指他於2023年8月11日，在油麻地咸美頓街某單位，非禮、強姦和非法禁錮案發時32歲的女子X。陪審團一致裁定他強姦罪不成立，另外兩項控罪則以6比1裁定他罪名不成立。

被告陳漢邦否認強姦罪，他被捕時稱是性交易。(朱棨新攝)

難被告酒吧獨自飲酒遇上

控方案情指，事主X在酒吧當兼職拳手，會找客人猜枚。2022年9月底，她與獨自飲酒的被告猜枚後，二人並交換聯絡方法。被告之後有約X，均遭X拒絕。於2023年8月7日，被告再問X可否替他照顧兩隻貓，並稱會付酬勞，X最終同意見面。

曾要X簽下不追究證明書

同月11日，被告帶X到其住所，期間把X推在床上，捉著她雙手吻她的咀，又掀起她的衣服吻其胸。X掙扎後，被告放手並跪地道歉，又稱送她一隻價值8萬元的手錶，以作賠償，但要X寫下不追究證明書。X為想盡快離開而簽下證明。

持刀指嚇X稱我咩都唔警

惟被告之後拿生果刀入房，並對X說：「我唔係香港人，我係大陸人，我咩都唔驚。」又用索帶綁起X雙手，並脫去兩人的衣服，然後戴上安全套把X強姦。被告又刪去X手機內兩人訊息記錄，又拿走X銀包的30元。X稱擔心被告會情緒激動，和他聊天至下午，被告著X不要報警，並給她300元。他又承諾會賠償，更讓X拍下其身份證。X離開大廈，即拍下手上傷勢，傳給酒吧老闆，然後報警。

被告稱見X月事來潮打消性交念頭

被告在與警方的會面錄影稱，當日約X到他家「睇貓貓」。兩人房間談天時眉來眼去，被告自覺「有啲feel」，認為二人互相觸電，遂撫摸X身體，X未有抗拒，兩人繼而各自脫去對方的衣服，他想與X性交，惟他發現X正值月事來潮，便想作罷。

X稱是否性交都要付款

被告指X回應說，不論性交與否，被告都要付錢，被告戴上安全套便可。被告稱他氜沒談及價錢，他心目中價錢為500元。便戴上安全套和X性交。惟事後他支付500元，X卻索價2000元，更威脅若被告不付足費用，會告他強姦。

送X手錶之後自爆是假貨

被告便把一隻「勞力士手錶」給予X，並稱該錶值8萬元，X則寫下表明是自願發生性關係的字條。X離開時，被告告知她手錶是假貨，X即大怒，並拍下被告的身份證，表明要收到餘款1500元，才會刪除相片，又撕毀同意性交字條。被告稱曾向X稱會在兩、三天內支付餘額，X起初表示無問題，但之後往報警。

案件編號：HCCC169/2024