涉非禮強姦女友10歲女　地盤管工否認四罪受審

中年地盤管工和一名離婚婦拍拖，並和離婚婦的多名子女同住。惟他涉在住所，兩度非禮女友的10歲女兒，對她上下其手。他其後更疑變本加厲，趁女童在房間打機時，強行把她推倒在床上，除下女童的褲子和拉高其衣服，女童反抗不果遭強姦。地盤管工被控非禮和強姦共4罪，他否認控罪，案件今（27日）在高等法院開審。



被告CLH（48歲，地盤管工）被控兩項非禮罪和兩項強姦，指他在2021年8月，在天水圍某單位內兩度非禮和兩度強姦X。

控方開案陳詞指，X在2011年出生，案發時讀小四，正在放暑假。X的親生父母已離婚，X與母親、胞弟和胞姐住在天水圍一單位，X母後來認識一名被告，兩人拍拖，X並誕下一名女兒，一家幾口同住該單位。

控方指被告趁女童在房間打機 強行把她推倒在床上 然後強姦她

兩次非禮事件均發生在8月，X某天在家幫忙洗碗時，被告走入廚房食煙，接着摸X的臀部，直到X母進來才縮手。另一次被告趁X母不在家時，走入主人房反鎖房門，當時X在床邊看手機，被告隔住衣服摸X的胸部，之後直接伸手入衣服內摸胸。

控方續指，同月被告兩度強姦X，被告趁X在房間打機時，強行把她推倒在床上，除下X的褲子和拉高其衣服，X反抗不果，遭被告強姦，直到X母回家才停止，被告被捕後否認犯案。

X在錄影會面稱，其母「成日出去玩，凌晨先返」，不久後「帶咗個人(被告)返屋企」。X憶述非禮事件指，被告當天在她洗碗時走入廚房食煙，隨後摸她臀部，在其母入廚房才停手。

案件編號：HCCC 246/2025