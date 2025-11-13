地盤工涉姦女拳手　被告指事主稱有無性交都要付款　戴安全套便可

地盤工涉強姦酒吧拳手案，今（13日）在高等法院續審，控方播放被告被捕後的錄影會面。被告在會面稱，事主於案發日到其住所「睇貓貓」。兩人聊天時眉來眼去，形容是「互相觸電」，他撫摸事主，事主無抗拒，他便想發生性行為，惟發現事主正月事來潮，他原想作罷，但事主稱不論是否性交被告都要付款，指他戴上安全套便可，故被告便戴套下與事主發生性行為，他心中認為價格為500元，但完事後事主卻索價2000元，更稱若未能付餘額會報警。被告指事主曾同意給他數天時間籌款，惟她最終報警。



被告陳漢邦，46歲，地盤工人，被控於2023年8月11日，在油麻地咸美頓街某單位，非禮、強姦和非法禁錮案發時32歲的女子X。

被告陳漢邦否認強姦罪，他被捕時稱是性交易。(朱棨新攝)

以睇貓為名約X見面

被告在錄影會面稱，他在酒吧認識任拳手的X後，曾數次相約X外出，X均稱沒空拒絕。他於2023年8月7日以微信找X，他並向X透露他養了兩隻貓，約X到其家「睇貓貓」。

被告形容與X有互相觸電感覺

於8月11日，X到被告的住所。兩人在房間談天，期間X透露當時無業，依靠積蓄生活。被告指兩人傾得好投入，談談心，眉來眼去，並稱：「有啲feel，互相觸電。」警員問他甚麼是「互相觸電」，被告稱想發生性關係。

見事主月事來潮覺感覺唔同咗

被告遂撫摸X身體，她指X未有抗拒，並攬被告的腰，兩人繼而互相脫去衣服。惟被告脫去X的內褲時，見到「大姨媽」。警員問「大姨媽」是什麼意思，被告稱見X內褲貼著衞生巾並見到經血，得知X正值月事來潮，便想作罷，感覺「唔同咗」。

X稱不論是否性交都要付款

X回應指，被告戴上安全套性交便可，又指不論是否性交，被告都要付錢。被告在會面補充，當時他們未有談及價錢，他心目中的價錢為500元。他因此戴上安全套，和X性交。

支付500元被索會2千

性交後，被告支付500元，X則索價2000元，並威脅若被告不支付2000元，會控告他強姦。被告便把一隻勞力士手錶給予X，聲稱價值8萬元，但亦表示擔心X日後不認帳，X因此寫下字條，表明是自願發生性關係。但在X離開時，被告告知她該手錶是假貨。她聽罷大感憤怒，用手機拍下被告身份證的照片，表明收到餘下1500元，才會刪除相片。此外，X亦撕毀字條。

貪新鮮犯錯 覺對不住女友

在X離開後，被告致電X，表示會於兩、三天內支付餘額，X起初表示無問題，之後則指會報警。被告強調，X是自願性交，但因性交易金額問題，才指控被告強姦她。他續指男人有時貪新鮮感，他在此事上犯錯，感到對不住女友，為此懺悔。

案件編號：HCCC169/2024