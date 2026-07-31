前足球員霍斌仁打假波罪成　在高院獲准以15萬保釋等候上訴

港會前球員霍斌仁與隊友，涉串謀在球賽上以「拉襪」、舉手等動作暗示賽果，以讓在場觀看的「艇仔」看暗號後在外圍下注，霍早前經審訊後，被裁定涉操控賽果及行賄等罪成，被判囚17個月。霍早前就定罪提出上訴，高等法院今（31日）開庭處理其保釋等候上訴申請（HCMA247/2026）。法官潘兆童聽畢陳詞，批准霍以15萬元現金保釋，條件包括不得離開香港、須交出旅遊證件及每星期兩天到警署報到等。



被告霍斌仁（29歲，前足球員）早前被裁定串謀賭博時作弊及向代理人提供利益等3罪成，涉及以1萬至3萬不等行賄港會足球員莊馬仕和麥美倫以操縱賽果，及霍伙他人受款操縱賽果，以在愉園或中西區的賽事上賺錢。次及第三被告則2項串謀賭博時作弊罪成。案發於2021至2023年。

霍斌仁(左)被指會用拉襪、舉手等動作，暗示該場波的失球數字。(資料圖片/陳曉欣攝)

污點證人成嘉狄作供時曾稱，他看到霍斌仁在球場上作出暗示失球的動作，便會在外圍下注。(資料圖片/陳曉欣攝)

另兩被告亦有提上訴

同案另外兩名Waheed MOHAMMAD （27歲，無業）、盧斯安奴(Luciano SILVA DA SILVA ，36歲，足球員）亦有就定罪及判刑提出上訴。

霍曾稱有內幕消息可透過賭博賺錢

早前審訊揭露，三名被告都加入了一個WhatsApp投資群組。霍曾表示，他有中國、巴西和尼日尼亞球賽的內幕消息，可以透過賭博賺錢，第三被告曾在群組內參與討論外圍賭博。次被告則是一名「艇仔」，他會觀看球賽，並留意霍在場上傳出的暗示動作以作投注。

污點證人揭曾在群組內討論暗號

污點證人成嘉狄（Kartik Srivastava），亦是一名「艇仔」，他作供時揭露，他與霍等人曾在一場愉園對中西區體育會的賽事前，在群組中討暗號，如霍拉襪，即表示會失兩球，舉手即表示最少失一球，如果成入場後5至10分鐘未見任何訊息，成便會離場。