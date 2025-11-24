假波案｜指霍斌仁會以拉襪舉手等暗示失球量　污點證人見狀投注

港會前球員霍斌仁等3人涉串謀打假波案，今（24日）在東區法院續審，參與外圍賭博的男子，以污點證人身份作供稱，他與被告事前在通訊群組討論以動作暗示失球數，他其後會到場觀賽，留意被告霍斌仁作出的動作例如舉手、拉襪和綁鞋帶等動作，他看到便會在外圍下注。



污點證人成嘉狄稱他看到霍斌仁在球場上作出暗示失球的動作，便會在外圍下注。(陳曉欣攝)

霍斌仁(左)被指會用拉襪、舉手等動作，暗示該場波的失球數字。(陳曉欣攝)

霍在群組稱有內幕消息可賭博賺錢

污點證人成嘉狄（Kartik Srivastava）作供，他曾參與外圍賽事，因錄取「無損權益口供」而獲免予起訴。印度籍的成供稱，他與次被告Waheed是中學同學，他畢業後加入了一個WhatsApp的投資群組，霍亦是成員。霍表示，他有中國、巴西和尼日尼亞球賽的內幕消息，可以透過賭博賺錢。

霍在球場上以動作暗示

及至2022年8月，成等人在另一群組討論操縱本地足球賽事賭外圍賺錢，其中有計劃涉及愉園賽事，霍作賽時會做出一些動作來通風報信，例如以拉襪暗示進球，成和Waheed在現場看到動作會下注。

以拉襪和舉手暗示失球數用

控方向成展示群組訊息，成確認他曾與被告討論賽事賠率和賭注。成稱，他在10月16日北區對愉園的賽事中賺了700港元，另在10月30日愉園對中西區體育會的賽事前，成等人在群組中提前討論，拉襪和舉手暗示失球數目，愉園最終在該場比賽中輸了。在裁判官余俊翔提問下，成確認他會去現場觀賽，若看到暗示便會下注。成在該場賽事投注，賺了700元泰達幣，另須扣除5%佣金。

4名被告：霍斌仁（29歲，前足球員）、Waheed MOHAMMAD （27歲，無業）、Luciano SILVA DA SILVA （36歲，足球員），及屠俊翹（29歲，足球員）。所有被告同被控一項串謀賭博時作弊罪，指他們於2022年8月18日至2023年4月30日期間在香港，與成嘉狄及其他身份不詳的人士一同串謀，藉致使「愉園」在賽事中落敗或操控人球及/或角球數目，以在涉及該愉園的足球賽事中贏取金錢。霍等人另被控3項向代理人提供利益等罪。

案件編號：ESCC 438/2024