港會涉打假波｜證人指霍斌仁曾稱輸波可賺錢　對流浪輸4球可賺1萬

港會足球隊涉「打假波」案今(11日)在東區法院續審，控方傳召另一外籍球員麥美倫作供，他稱當時同隊的後後衛霍斌仁曾向他發賭博資料，後來又向他提及可透過輸波賺錢，後來更稱，可在一場對流浪的球賽輸4球賺1萬，他聽後才知霍是認真的，故向球會舉報。麥在接受辯方盤問時，承認他是球會中每月支薪1元的球員，又認球會實力弱，對較年輕的U23亦輸波。



球員麥美倫（Marcus McMillan）今被傳召作供，他稱2017年來港前，在蘇格蘭踢足球。他2021年9月加入港會，另外在足球學院兼職教練，霍斌仁亦在該處兼職。

證人麥美倫稱他在港會球隊踢波時，每月只支薪1元。(陳曉欣攝)

首被告霍斌仁，案發時是港會內少數的職業球員之一。(陳曉欣攝)

第二被告Waheed MOHAMMAD。(陳曉欣攝)

第三被告Luciano SILVA DA SILVA。(陳曉欣攝)

第四被告屠俊翹，案發時是港會內的少數的職業球員。(陳曉欣攝)

霍曾稱可靠輸波賺錢

麥憶述，霍在10月一次教練訓練下課後，提及可以靠輸波賺錢。翌月4日，麥收到霍傳送有關賭博的截圖，麥問霍為何時，霍回應：「betting hahaha」麥得知是關於廣西隊的賽事賭注。霍後來表示多得朋友提供資訊，所以賭博成功。同日，霍表示周日對標準流浪賽事中，輸掉4球的話可得1萬元報酬。麥那時意識到霍可能是認真的，於是即時拒絕，並向港會舉報霍。

麥認每月只支薪1元

麥接受代表霍的大律師蘇信恩盤問時，同意港會實力較弱，麥每月僅支薪1元，球隊內不少球員要打兩份工，晚上參加球隊訓練。

蘇續提到，港會作為一支港超聯球隊，曾在2021年曾敗於年輕球隊U23，麥同意他因為輸波感到不快。蘇指，其後港會對壘南區再次落敗，便有傳在該場領紅牌的主將屠俊翹沒盡力，麥稱不記得有此傳言。

麥承認曾問賭博詳情

就賭博相關截圖，蘇就指麥曾經對霍說他也有賭博，所以霍才傳截圖予麥，麥詢問賭博詳情亦顯示麥有興趣。麥同意說法。蘇進而指麥也有賭外圍。裁判官此時提醒麥有緘默權，麥最終選擇不答。

4名被告：霍斌仁（29歲，前足球員）、Waheed MOHAMMAD （27歲，無業）、Luciano SILVA DA SILVA （36歲，足球員），及屠俊翹（29歲，足球員）。所有被告同被控一項串謀賭博時作弊罪，指他們於2022年8月18日至2023年4月30日期間在香港，與成嘉狄及其他身份不詳的人士一同串謀，藉致使「愉園」在賽事中落敗或操控人球及/或角球數目，以在涉及該愉園的足球賽事中贏取金錢。霍等人另被控3項向代理人提供利益等罪。

案件編號：ESCC 438/2024