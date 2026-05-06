香港足球盛會HKFF 2026將在香港啟德主場館舉行。Trip.com/快達票 HK Ticketing會在優先開賣門票，快達票 HK Ticketing並會在2026年5月14日開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



香港足球盛會2026｜詳情

日期：2026年7月31日至8月5日

地點：香港啟德主場館

比賽門票價錢：$2,999/$2,399/$1,999/$1,399/$799/$399

公開訓練價錢：$299

優先訂票平台：Trip/快達票 HK Ticketing

公開發售平台：快達票 HK Ticketing

香港足球盛會2026｜賽程及開賽時間

香港足球盛會2026賽程及時間 日期 時間 賽事 2026年7月31日 晚上7:30 曼城公開訓練 ​ 2026年8月1日 晚上7:30 曼城Vs國際米蘭 2026年8月4日 晚上7:30 車路士公開訓練 ​ 2026年8月5日 晚上7:30 車路士Vs祖雲達斯 地點：啟德主場館

香港足球盛會2026｜門票價錢+座位表

香港足球盛會2026｜門票優先/公售攻略

香港足球盛會2026｜Trip.com優先購票

優先購票平台：Trip.com

優先購票日期時間：5月7日中午12時-6月7日晚上11:59

優先購票場次：曼城Vs國際米蘭｜車路士Vs祖雲達斯｜曼城訓練｜車路士訓練

香港足球盛會2026｜DBS信用卡優先購票

優先購票平台：快達票 HK Ticketing

優先購票日期時間：5月11日下午3時- 5月12日晚上11時59分

優先購票場次：曼城Vs國際米蘭

優先訂票票價：港幣$2,999

限購：最多6張門票

手續費：每張門票$160

送遞服務費：每張訂單$40

香港足球盛會2026｜DBS信用卡優先購票 dbs@facebook

香港足球盛會2026｜官方球迷會優先購票

優先購票平台：快達票 HK Ticketing

優先購票日期時間：5月12日上午10時- 5月18日晚上11時59分

香港足球盛會2026｜TEG Sport登記球迷優先購票

TEG Sport登記方法

TEG Sport登記網站：https://tegsport.com.au/ TEG Sport登記時間：5月12日晚上11時59分或之前

TEG Sport登記球迷優先購票

優先購票平台：快達票 HK Ticketing

優先購票日期時間：5月13日下午4時- 5月13日晚上11時59分

香港足球盛會2026｜門票公售

公售購票平台：快達票 HK Ticketing

公售購票日期時間：5月14日下午4時起

香港足球盛會2026｜門票發售詳情。（公關提供）

香港足球盛會2026｜6個搶票技巧

技巧1｜請先成為快達票 HK Ticketing會員

技巧2｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧3｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧4｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧5｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。