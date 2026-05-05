香港足球盛會旅遊、住宿套票5.7起發售　即睇各類門票售票時間表

香港足球盛會2026的首批門票將於周四（7日）中午12時起於網站Trip.com率先發售，可預訂包含門票、旅遊及住宿的套票，以到場欣賞曼城、國際米蘭、車路士和祖雲達斯四支世界知名球隊於啟德主場館進行的友誼賽。



香港足球盛會2025，利物浦對AC米蘭在香港啟德體育園主場館上演。（資料圖片／夏家朗攝）

祖雲達斯算是意甲球隊中最有市場價值的一隊，但在全球排名上仍十大不入，賺錢能力亦遠遜其他歐洲聯賽球會。

圖為2025年4月8日歐聯8強首回合賽事，拿達路馬天尼斯（Lautaro Martínez）為國米取得入球 。（Reuters）

車路士同樣賽和列斯聯，暫居英超第五。（Getty Images）

夏蘭特主射十二碼中鵠助曼城先開紀錄。（Getty Images）

今年的香港足球盛會定於7月31日至8月5日在啟德體育園主場館舉行。

比賽日程：

「朝日啤酒盃」曼城 vs 國際米蘭：8月1日（六）晚上7時30分



「健絡通盃」車路士 vs 祖雲達斯：8月5日（三）晚上7時30分



兩場比賽的票價均為港幣399元起，共設有六款門票座位選擇。最頂級的A類座位售價為2,999元，B至E類門票售價分別為2,399元、1,999元、1,399元和799元。每間球會均擁有專屬的球迷區看台。

各類途徑門票售票時間表。（TEG Sport提供）

門票有不同種類，最先發售的是包含門票、旅遊及住宿的套票，將於周四（7日）在網站Trip.com發售。

另外，球迷可到TEG Sport網站或香港足球盛會網站登記，以獲得賽事消息。下周二（12日）晚上11時59分或之前透過TEG Sport登記之人士，將可於門票公開發售前，下周三（13日）下午4時至晚上11時59分期間，優先購買限量門票。

而包括各家球會的香港官方球迷會在內的各個團體及機構的預售優惠，將於下周四（14日）下午4時公開發售前另行公布。

「朝日啤酒盃」曼城 vs 國際米蘭座位表。（TEG Sports提供）

「健絡通盃」車路士 vs 祖雲達斯座位表。（TEG Sports提供）

門票可於啟德體育園首選票務平台快達票HK Ticketing購買。每筆交易均需支付行政手續費，相關的費用因應門票價格而有所不同。

公開訓練詳情：

曼城與車路士的公開訓練環節將在啟德主場館舉行。公開訓練的門票將於5月14日（四）下午4時起與賽事門票同步公開發售，票價一律為港幣299元。

曼城公開訓練： 7月31日晚上 7:30，啟德主場館

車路士公開訓練：8月4日晚上 7:30，啟德主場館

TEG Sport 預售及公開發售期間，每筆交易限購最多6張門票。其他預售渠道的票務條款，請向相關團體查詢。

如欲透過 TEG Sport 購買特別貴賓套票，請電郵至 info@tegsport.com.au 了解詳情。

購買輪椅座位的觀眾可於公開售票日，即 5 月 14 日（四）下午 4 時起，致電快達票訂票熱線 (852) 3128 8288 購買門票。每個輪椅座位均會配有一個看護座位，無需額外付費。