香港足球盛會2026門票5.14公售 5.13主辦方優先購票 附登記連結
撰文：陶嘉心
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香港足球盛會2026兩場賽事將於8月初在啟德主場館舉行，門票將於周四（14日）公開發售。主辦方在前一日（13日）有獨家優先購票，球迷須在明日（12日）完結前到指定網站登記以確保購買資格。門票數量有限，售完即止。
今年的香港足球盛會兩場賽事「朝日啤酒盃」曼城對國際米蘭及「健絡通盃」車路士對祖雲達斯將分別於8月1日及8月5日晚上在啟德體育園主場館舉行。兩場賽事門票及曼城、車路士的賽前公開操練門票將於周四（14日）下午四時公開發售。
周二（12日）晚上11時59分或之前透過主辦方網站登記之人士，將可於門票公開發售前，即周三（13日）下午4時至晚上11時59分期間，優先購買門票。門票數量有限，售完即止。預售及公開發售期間，每筆交易限購最多6張門票。
TEG Sport登記方法
TEG Sport登記網站：https://tegsport.com.au/
TEG Sport登記時間：5月12日晚上11時59分或之前
TEG Sport登記球迷優先購票
優先購票平台：快達票 HK Ticketing
優先購票日期時間：5月13日下午4時- 5月13日晚上11時59分
香港足球盛會2026｜門票公售
公售購票平台：快達票 HK Ticketing
公售購票日期時間：5月14日下午4時起
兩場比賽的門票共有六個價位，介乎399元至2,999元；公開操練門票票價一律為港幣299元。另外，每間球會均擁有專屬的球迷區看台；各球會的香港官方球迷會等團體及機構的預售優惠，將於公開發售前另行公布。
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