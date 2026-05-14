香港足球盛會門票今公開發售！名宿古迪仙尼期待車路士啟德獻技

「香港足球盛會」繼續兩年在啟德主場館上演，雲集四大勁旅，門票明日下午公開發售。車路士名宿﹑現任車路士大使的古迪仙尼（Carlo Cudicini）接受香港傳媒的線上訪問。在能夠容納5萬人的啟德主場館作賽，古迪仙尼認為今仗不止是友賽，兩軍將更認真看待。



香港足球盛會今夏再度在啟德主場館上演，曼城﹑車路士﹑國際米蘭及祖雲達斯四大歐洲勁旅齊齊來港，曼城與國際米蘭先在8月1日對壘；車路士即在8月5日與祖雲達斯碰頭。香港足球盛會的門票早前進行預售，球賽與公開操練門票將在周四（14日）下午4時於快達票公開發售。

古迪仙尼。

車路士名宿﹑現任車路士大使的古迪仙尼，今日接受香港傳媒的線上訪問，期待今夏的亞洲之旅，「每個球季的季前訓練同樣重要，除了練兵，同時可以看到世界各地的球迷，親身回饋他們一直的支持。車路士有幸多年累積不少好成績，上年贏得世界冠軍球會盃及歐協聯，為我們吸納不少新球迷。藉今次來港，可以與香港﹑亞洲球迷接觸，保持關係。」

古迪仙尼在球員時代曾經訪港，分別代表車路士及熱刺來港，他對本港的人和文代有深刻印象，「我曾經來港，我很喜歡亞洲地區的文化，每個人都很友善。每次與球隊外出，縱然只是在球場﹑訓練場等有限地方來回，但隨隊走訪世界各地不同地方，看到不同的球迷，同樣令人高興。」

（資料圖片／Getty Images）

即使古迪仙尼未曾到訪啟德主場館，從片段都得知啟德的的宏偉，「啟德能夠容納5萬人，是一個宏偉的球場，季前在滿座的球場出戰，難免有點壓力，但我相信這是對球季的極佳準備，球員們必定期待在啟德出戰。」車路士與祖雲達斯過往多次交手，古迪仙尼認為今仗兩軍亦會認真作賽，「就算是季前友賽，當你面對祖雲達斯這種對手，落場就會想贏，不單是一場友賽。」

古迪仙尼作為意大利人，車路士有機會與意大利球會交手，感覺總是特別，他指意大利球會的戰術總是緊密，就算祖雲達斯正在艱難時刻，他們獲得歐聯資格，代表他們有實力，對車路士備戰下季十分重要。

大會於 2026 年 5 月 7 日中午 12 點 Trip.com 率先推出門票及住宿套票。

【「朝日啤酒盃」曼城 vs 國際米蘭】

日期：2026年8月1日（星期六）

時間：晚上7時30分開場

地點：啟德主場館

曼城 vs 國際米蘭門票及住宿套票：直購連結

【「健絡通盃」車路士 vs 祖雲達斯】

日期：2026年8月5日（星期三）

時間：晚上7時30分開場

地點：啟德主場館 車路士vs祖雲達斯門票及住宿套票：直購連結

曼城公開訓練：7月31日（五）晚上7時30分

曼城公開訓練票價一律港幣 299元：直擊連結

車路士公開訓練：8月4日（二）晚上7時30分

車路士公開訓練票價一律港幣 299元：直擊連結

（資料圖片／Getty Images）

車路士周六將在足總盃決賽鬥曼城，如今聯賽暫列第9位，若足總盃奪冠即可獲得來季歐霸盃資格。古迪仙尼在球員時代經歷不少決賽，同時捧起不同獎盃，他希望球員們拿出士氣，衝擊冠軍。「足總盃是充滿歷史的賽事，我有不少在溫布萊出戰的經驗，當你踏進球場便感到它的歷史及重要性，有機會在溫布萊披甲也是榮幸，我相信球員們有相同的想法，加上來季的歐洲賽資格，所以今仗是非常重要。」

車路士。（Getty Images）

古迪仙尼在退役後，仍然與車路士保持緊密的合作關係，除了是球會大使，他如今負責球員外借事務，他坦言每一天的工作也是挑戰，要繼續學習。