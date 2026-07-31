CHIIKAWA特展直擊　主辦方8.10或加推即日票　迴旋木馬黃雨等停開

【CHIIKAWA／CHIIKAWA特展／迴旋木馬／旋轉木馬／港鐵】本港創意品牌AllRightsReserved（ARR）舉辦的「CHIIKAWA ARTIVERSE」（吉伊卡哇︰藝術宇宙）特展將於今年8月1日至9月6日，在尖沙咀K11 MUSEA及海濱舉行，將展出作家Nagano逾130幅珍貴原畫手稿，還有最矚目是CHIIKAWA首座官方實體化的迴旋木馬藝術裝置。



《香港01》今日（31日）在開幕前到場直擊，目前特展的預售門票及套裝已售罄，主辦單位預告8月10日或視乎情況加推即日門票，另外近日本港天氣不穩，一旦天文台發出雷暴警告、黃雨或三號強風信號等，位於戶外的迴旋木馬將暫停開放，觀眾可憑手帶重新預約進場。



CHIIKAWA ARTIVERSE特展2026年8月1日開幕。（朱子熙攝）

CHIIKAWA ARTIVERSE特展舉辦日期為今年8月1日至9月6日。（朱子熙攝）

CHIIKAWA特展的裝置藝術，圖為CHIIKAWA角色「吉伊卡哇」。（朱子熙攝）

CHIIKAWA特展｜8.1至9.6在K11 MUSEA舉行

創意品牌AllRightsReserved（ARR）過去曾舉辦巨型黃鴨海上巡遊及多啦A夢無人機匯演，大受港人及旅客歡迎，至去年舉行的「CHIIKAWA DAYS」大型特展，也吸引大量粉絲參觀。ARR今夏推出全新展覽「CHIIKAWA ARTIVERSE」，將於今年8月1日至9月6日在尖沙咀K11 MUSEA及海濱舉行。

展覽分為四個區域，包括原畫宇宙、音樂互動宇宙、裝置藝術宇宙和機動藝術宇宙，並設有紀念品商店，售賣會場限定商品，但只限購票人士入場選購。

CHIIKAWA特展的裝置藝術，牆上的角色包括「吉伊卡哇」、「小八」及「兔兔」。（朱子熙攝）

CHIIKAWA特展的裝置藝術，圖為CHIIKAWA角色「兔兔」。（朱子熙攝）

CHIIKAWA特展｜全球首座CHIIKAWA迴旋木馬最受矚目

展覽會場外更放有全球首座CHIIKAWA迴旋木馬，為策展團隊聯同官方授權方從零開始，經過歷時近兩年，共同企劃及研發製作而成。粉絲們需注意持一般展覽門票，並不能乘坐該迴旋木馬，需額外購買專屬門票。

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主辦單位表示，當本港出現惡劣天氣，天文台發出雷暴警告或黃色暴雨警告等，旋轉木馬裝置屆時不會開放。（朱子熙攝）

CHIIKAWA特展｜天文台發雷暴警告、黃雨或三號風球 迴旋木馬停開

近月本港天氣不穩，強颱風「紅霞」襲港，天文台一度發出九號風球，今日（31日）也因低壓槽一度發出紅色暴雨警告。主辦單位ARR表示，當本港出現惡劣天氣，天文台發出雷暴警告、黃色暴雨警告、三號強風信號等，迴旋木馬均會暫停開放。

主辦單位又指，受影響入場觀眾可憑手帶重新預約進場，主辦單已預留9月4日至6日作為後補用途，一旦展覽因天氣因素導致全面關閉，觀眾可在該批日子進場。

此外，現時CHIIKAWA特展的預售門票及套裝已售罄，主辦單位預告8月10日或視乎情況加推即日門票。

CHIIKAWA特展的裝置藝術，圖為獸化（奇美拉化）的「小八」。（朱子熙攝）

展覽將出售會場限定紀念品，圖為迴旋木馬藝術裝置的公仔。（朱子熙攝）

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CHIIKAWA特展｜策展商︰或衝出香港到海外巡迴

主辦單位ARR創辦人林樹鑫表示，去年成功將「CHIIKAWA DAYS」展覽帶往台北，證明香港的本土創意和實力能跨越地域，至於今次展覽能否再度衝出香港，到不同城市巡迴，市民可「拭目以待」。

港鐵尖東站部份閘機由7月31日起改成CHIIKAWA聲效，將持續至8月31日。（朱子熙攝）

CHIIKAWA特展｜港鐵尖東站部份入閘機換嘟卡聲效

此外，港鐵將發售CHIIKAWA八達通等產品，而毗鄰K11 MUSEA的尖東站，部份閘機由今日起第二次設定出入閘聲效，新設的CHIIKAWA聲效將持續至8月31日，每周更換聲效一次。即將準備參觀展覽的市民可順道「朝聖」。