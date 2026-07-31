內地律師被指年資不足被拒考資格試　認為是歧視　求覆核被拒

在內地執業的男律師，去年報考海外律師資格考試時，因執業未達5年，被指不符報考資格。內地律師不服決定提出司法覆核，指來自普通法地區的考生，只需2年執業經驗，但來自非普通法地區的考生如他，則要額外多3年，認為這構成歧視，並為這有違發展大灣區的國家政策。高等法院法官高浩文今(31日)頒判辭，指相關規定是因應兩個法律制度的差異，並確保考生對本港實行的普通法有足夠認識，不構成歧視，拒批出司法覆核許可，並令內地律帥需支付律師會的訟費。



申請人為肖湘，答辯人為香港律師會。

申請人為肖湘不滿被拒考資格，向高等法院申請司法覆核。(黃浩謙攝)

申請人只執業4年半不符報考資格

判辭透露，申請人先後在中美取得法學碩士和執業資格。他在2025年3月申請報考香港的海外律師資格考試，屬「非普通法司法管轄區（中國內地）」 類別。惟律師會於同年5月拒絕其申請，指申請人在內地的執業經驗只有4年6個半月，不符非普通法地區考生需5年執業經驗的規定。

認為不公違反發展大灣區的國家政策

此外，申請人亦提出的多項理據，包括指相關規定屬歧視和不公等，並認為其他來自普通法地區的考生，只需2年執業經驗便可報考；惟來自非普通法地區的考生如他，則需額外多3年的執業經驗，認為這構成歧視，違反《人權法》及《基本法》，並認為這違反發展大灣區的國家政策。

應先透過覆核機制上訴而非司法覆核

法官在判辭指，申請人應先透過覆核機制提出上訴，他卻選擇提出司法覆核，明顯已不合適。

要求是要確保考生對普通法有足夠認識

法官則反駁指，律師會對兩者有不同的執業經驗要求，是要確保考生對本港實行的普通法有足夠認識，這並不構成歧視，強調相關規定，是因應兩個法律制度的差異，和該些差異對本港司法制度的影響。申請人指相關規定違反發展大灣區的國家政策，但這些理據和本案並不相關。

法官認為，申請人提出的理據沒有合理可爭辯之處，拒批出司法覆核許可，並下令他要支付律師會的訟費。