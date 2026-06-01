入境處女職員不滿被革職　稱失愛犬及誕子影響記憶　覆核被駁回

入境處女職員2019年8月31日在太子站月台遭警方拘捕，處方其後裁定她行為失當，把她革職。女職員不服，提出司法覆核，稱紀律聆訊時她剛分娩3個月，記憶力衰退，加上愛犬離世等因素，影響她會面上的表現，才會記錯被捕時所處樓層等細節。法官高浩文今（1日）下判辭，認為申請人是紀律部隊的一員，被逮捕應是深刻事件，即使在失去愛犬及誕子等，也應難以淡忘，不接納其「記憶錯誤」的主張，駁回其申請，並下令她須付訟費



女申請人為陳嘉恩(譯音)，事發時是入境處高級事務助理員，答辯人為公務員事務局。

女申請人為陳嘉恩向高等法院申請司法覆核被駁回。(黃浩謙攝)

被逮捕應是深刻事件

陳聲稱她因產後記憶模糊，要照顧新生兒，睡眠不足，加上愛犬離世等原因，影響其面談表現。法官接納局方所指，人對被捕當天發生的事情，即使在失去愛犬及誕子等，理應難以淡忘，而且陳是紀律部隊的一員，被逮捕更應是深刻事件。

局方有給陳機會澄清或修改

法官又指，他留意到在面談時，局方容許陳有休息時間，他們亦有明確地提示，有關的資訊「必須正確且完整」，亦有關注其身體狀況。會面結束時，更有機會讓陳澄清或修改，陳亦是自願提供當天的細節和答案，包括列車到達油麻地地鐵站的時間比平時長等，因此不接納她因緊張和壓力，導致回答錯誤的說法。

局長陳述已涵括產後健忘及睡眠不足

男外，陳指局方作出解僱決定時，忽略了「產後健忘」及「睡眠不足」的兩項因素。惟法官認為，局長的陳述已涵括了上述原因，局方認定陳不誠實，無需要逐一列舉理由，認為此項原因缺乏合理辯護依據。

記得被捕卻不記得前後的事有疑點

陳又稱她從未受過記憶方面的特別訓練，其工作亦無需具備良好記憶力。官認為，此論點看似合理，惟陳作為紀律部隊，她記得被捕，卻忘記了前後發生的事件，是相當大的疑點。陳在會面後有機會修改陳述，但她在被裁定不誠實後，才提出記憶可能出錯，顯然是知悉真實陳述的重要性。

整體專業形象較個人利益重要

官最後引述上訴庭原則指，即使有關的處罰對陳造成嚴重的影響，但紀律部隊整體的專業形象及聲譽，遠比個人利益重要，故應以「公眾責任」先行。考慮到陳的所有理由均不成立，駁回其申請並下令她需付訟費。

案件編號：HCAL1754/2025